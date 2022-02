“No se facilita una mascarilla de protección a diario. En las aulas se pasa frío. No hay medidores de CO2 en casi ningún centro y en los que los hay no alcanzan a todas las aulas”. Esas son, según trasladaba ayer en un comunicado el sindicato educativo ANPE, las principales conclusiones que extrae después de haber realizado una encuesta entre el profesorado gallego y de obtener respuestas, explica, de profesores de todas las etapas de centros públicos, desde maestros a docentes de secundaria, de FP y de régimen especial, “de toda la comunidad”, sobre todo de las siete grandes ciudades, que concentran cuatro de cada diez encuestados.

No obstante, el cuestionario también les permite señalar que uno de cada cinco encuestados refiere que en su centro hay entre cinco y diez bajas y no todas se cubren. En concreto, aunque un 75% afirma que la Consellería de Educación sí procedió a cubrir esas faltas, “en uno de cada cuatro casos no fue así”. Para ANPE, la sustitución del profesorado debería ser “una prioridad” de cara a dar continuidad a la actividad docente en las aulas e insta a hacerlo con profesorado especialista en la materia, dado que el recurrir a profesorado de guardia supone transformar las aulas “en meras guarderías”, alega.

En las conclusiones destaca que en ocho de cada diez aulas existe ventilación permanente al mantener puertas y ventanas abiertas y que más de un 71% asegura pasar frío pese a la calefacción. En cuanto a los medidores de CO2, no estarían presentes, sostiene ANPE, en más de tres de cada cuatro aulas. Asimismo, subrayan cómo “solo” el 23,4% de los docentes afirma recibir una mascarilla diaria o el lote equivalente y la mitad de centros disponen de gel hidroalcohólico.

Desde el sindicato advierten que los resultados “confirman las deficiencias” que como organización lleva “tiempo” denunciando e instan a acelerar la vacunación de docentes y alumnos, “reforzar” la calefacción, protocolos “claros” ante positivos, o poder contar con medidor de CO2 en cada instancia, entre otras medidas.