Tres de cada diez cuidadores y personal de residencias de mayores han estado en cuarentena en centros privados de Galicia a lo largo de esta sexta ola del coronavirus. Y este alud de bajas registrado está ocasionando problemas para sustituir al personal en los centros, donde reconocen que las ausencias a veces alcanzan el 35% de la plantilla y que han resuelto con la contratación de personal sin cualificación.

Días en los que siete trabajadores e internos dan positivo, aunque cursando síntomas leves, son frecuentes desde el mes de enero. Así, han tenido que ‘tirar’ de trabajadores no cualificados, con experiencia pero sin título, como medida excepcional para cubrir las bajas, ante la ausencia de sustitutos a la plantilla contagiada. El ex presidente de la patronal Asociación Gallega Residencias Privadas de la Tercera Edad (AGARTE) José María Pazos, reconoce que han recurrido a esta práctica y que viven el peor momento a nivel laboral de la pandemia: “Es una locura para los centros, porque no hay suficiente personal cualificado para cubrir las bajas; lo que más resentimos es la falta de auxiliares de clínica. Contratamos como gericultoras a personal que ha ejercido en otros puestos. Formas a uno y, como son bajas tan cortas, va cubriendo a los que van cayendo”, reconoce.

También continúan los rastreos de saliva entre el personal asintomático cada 7 días. Es más, algunos directivos de los centros piden un sobreesfuerzo a los empleados. “Hay personal doblando turnos”, reconocen. La situación no roza ese límite en los centros públicos. Las listas de contratación han ‘salvado’ –aseguran desde Política Social– la situación en las residencias de mayores. Para poder aplicar dicha excepcionalidad deberán darse dos condiciones de forma simultánea: que se acredite por el servicio público de empleo correspondiente la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas requeridas; y que la provincia en la que se ubique el centro se encuentre en una situación de nivel de alerta 3 por coronavirus. Esta medida fue planteada en el Consejo Interterritorial y Galicia se mostró de acuerdo.