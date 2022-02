El año en que la pandemia de coronavirus hizo su irrupción, la Consellería de Política Social registró el récord de denuncias de la década por supuestas irregularidades en residencias de mayores, centros de día o guarderías, entre otros. Tanto de particulares como de entidades sociales, la Xunta contabilizó hasta 477 reclamaciones, la cifra más elevada de la última década. No obstante, una vez pasado el primer año del COVID, las quejas se han relajado: el pasado ejercicio, las denuncias tramitadas por el departamento que dirige Fabiola García alcanzaron las 400. Aun así, se trata de la tercera cifra más elevada de la década, lo que muestra cómo los usuarios se han vuelto más exigentes y demandan en mayor medida que los centros tengan las ratios de personal que se les exige o que las necesidades básicas de quienes los utilizan estén bien atendidas.

Aunque la inusitada actividad de denuncias de 2020 tuvo una repercusión directa en que se duplicasen los expedientes sancionadores abiertos, hasta llegar a los 53, ha sido en 2021 cuando se produce una eclosión de estos dosieres: Política Social incoó 98 expedientes sancionadores, casi el doble, y la mayor cifra recopilada en las memorias de la Consellería en la web.

Esa cifra de récord va vinculada al COVID, explican desde el departamento, y a las dificultades para cubrir las bajas que se multiplican, como se está viendo, pero ya ocurría antes y reconocen desde la Xunta. “El aumento que, efectivamente, registró el número de expedientes sancionadores incoados en 2021 se debe a la multiplicación de bajas laborales ocasionadas por la pandemia y que dificultan mucho su cobertura”, argumentan.

Aun así, advierten que, si bien una cuarta parte de las denuncias tramitadas por Política Social el pasado año condujo a abrir un expediente, no todos tienen por qué acabar en una sanción. El expediente se abre por incumplimiento de los requerimientos de sus inspectores para subsanar deficiencias detectadas. Al igual que ocurría durante la pandemia, la mayoría de las infracciones estuvo relacionada con el incumplimiento de la proporción del personal necesario para atender el servicio.

En general, los centros que concentran más quejas son los relacionados con los mayores, seguidos por los vinculados con familia y los de menores. Hay que tener en cuenta que Política Social en su plan de inspecciones incluye desde puntos de encuentro familiar a guarderías, casas nido, casas del mayor o residencias. Para 2021 tenían previstas a estas instalaciones más de 1.200 visitas.

Entre las infracciones que recoge la Lei de servizos sociais de Galicia está el desatender necesidades básicas de usuarios, superar el límite de ocupación, los tratos degradantes o la obstrucción de la labor inspectora, entre otras.

Tres de cada diez cuidadores en centros de mayores, de baja durante la sexta ola

Residencias privadas en Galicia se han acogido a la ‘medida excepcional’ de recurrir a personal sin cualificación ante el alud de cuarentenas

Tres de cada diez cuidadores y personal de residencias de mayores han estado en cuarentena en centros privados de Galicia a lo largo de esta sexta ola del coronavirus. Y este alud de bajas registrado está ocasionando problemas para sustituir al personal en los centros, donde reconocen que las ausencias a veces alcanzan el 35% de la plantilla y que han resuelto con la contratación de personal sin cualificación. Días en los que siete trabajadores e internos dan positivo, aunque cursando síntomas leves, son frecuentes desde el mes de enero. Así, han tenido que ‘tirar’ de trabajadores no cualificados, con experiencia pero sin título, como medida excepcional para cubrir las bajas, ante la ausencia de sustitutos a la plantilla contagiada. El ex presidente de la patronal Asociación Gallega Residencias Privadas de la Tercera Edad (AGARTE) José María Pazos. reconoce que han recurrido a esta práctica y que viven el peor momento a nivel laboral de la pandemia: “Es una locura para los centros, porque no hay suficiente personal cualificado para cubrir las bajas; lo que más resentimos es la falta de auxiliares de clínica. Contratamos como gericultoras a personal que ha ejercido en otros puestos. Formas a uno y, como son bajas tan cortas, va cubriendo a los que van cayendo”, reconoce. También continúan los rastreos de saliva entre el personal asintomático cada 7 días. Es más, algunos directivos de los centros piden un sobreesfuerzo a los empleados. “Hay personal doblando turnos”, reconocen. La situación no roza ese límite en los centros públicos. Las listas de contratación han ‘salvado’ –aseguran desde Política Social– la situación en las residencias de mayores. Para poder aplicar dicha excepcionalidad deberán darse dos condiciones de forma simultánea: que se acredite por el servicio público de empleo correspondiente la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones específicas requeridas; y que la provincia en la que se ubique el centro se encuentre en una situación de nivel de alerta 3 por coronavirus. Esta medida fue planteada en el Consejo Interterritorial y Galicia se mostró de acuerdo.