Candidatos gallegos a la financiación para la vanguardia sanitaria

España quiere aprovechar los fondos europeos para transformar el sector sanitario a través de la I+D+i y convertirlo, tal y como asegura el Gobierno, en “un sistema de altas prestaciones basado en la medicina de precisión, las terapias avanzadas y la inteligencia artificial”. Ese es el objetivo del PERTE de Salud de Vanguardia y Galicia quiere estar ahí, con vacunas o terapias de última generación contra el cáncer como las CAR-T. Hasta 23 proyectos con una inversión público-privada que “podría alcanzar”, estima la Xunta, 850 millones de euros optan a integrar la candidatura gallega a esa financiación, articulada en una de las figuras elegidas por el Gobierno español para la ejecución del Plan de Recuperación.

Los dos grandes datos los ofreció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien presidió la primera cita de la comisión que analizará y decidirá qué proyectos en los que está implicada la comunidad, incluso la propia Administración autonómica, conformarán la “candidatura gallega” para recibir financiación de un PERTE que propone combinar investigación y sanidad con recuperación económica tras el impacto del coronavirus, informa Europa Press.

Con el tope de 1 de abril para decidirse, el Foro Next Generation Galicia Saúde de Vangarda contó ayer con impulsores de estas iniciativas, desde universidades o empresas a la propia Xunta, el mandatario gallego, el vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, y el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Candidatos no faltan y no todos podrán conseguirlo, Así lo avisó Feijóo, quien apuntó que para la convocatoria inicial el límite está en 750 millones de euros y los proyectos gallegos suman ya una cuantía mayor, de ahí que avise que “evidentemente”, habrá que “seleccionar” y presentar los que mejor encajen. “Galicia está trabajando para presentar una candidatura que sea un proyecto de país con el que consolidar la alianza ciencia-empresa”, aseguró al respecto. No obstante, eso no impide que los que no pasen el filtro puedan optar a futuras convocatorias del mismo programa, con fondos Next Generation adicionales o incluso de la propia Xunta.

“En investigación, los tratos de favor son doblemente absurdos”, ahondó el mandatario gallego, quien animó a reordenar los proyectos y elaborar una presentación “amplia y documentada” para competir por los fondos con las mejores y “las más interesantes” propuestas.

Colaboración público-privada

En un comunicado, la Xunta destacó que de las 23 iniciativas que ya están sobre la mesa de la comisión para su valoración, 16 son proyectos privados y público-privados, vinculados a empresas y centros de conocimiento como el Grupo Zendal, Televés, Everis o la Fundación Kaertor, que presentan propuestas sobre vacunas, nuevos medicamentos o la instalación de fábricas de medicamentos en la comunidad. Otras siete son públicas, entre ellas la creación de un centro de investigación en los novedosos tratamientos CAR-T contra el cáncer o la mejora de la digitalización en el sistema sanitario.

Galicia ya participa en dos proyectos vinculados a este PERTE. Se trata, desgranó el mandatario gallego, del Plan I+D+i en Biotecnología aplicada a la salud, que busca avanzar en herramientas de diagnóstico y medicina personalizada, y en el que Galicia va de la mano con otras autonomías, y el Programa de misión de I+D en inteligencia artificial en el sector de la salud, que busca crear una red federada de inteligencia artificial para acelerar la investigación clínica y sanitaria.

Feijóo recordó que Galicia es “referencia” en muchos aspectos de la investigación biomédica e incidió en la apuesta por la colaboración público-privada para “mejorar” la salud de la población y “fortalecer” el tejido industrial y crear empleo “de calidad”, sostiene la Xunta en un comunicado.