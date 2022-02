Treinta contratos en 13 años y ahora en el ‘limbo’ científico

Con más de treinta contratos encadenados desde 2008, el papel de la doctora en ciencias Gloria Márquez –nombre ficticio– se perfila como fundamental en un equipo de investigación básica de la Universidad de Vigo (UVigo) que integran más de veinte personas. Tanto es así, que no han querido prescindir de ella en los últimos 13 años. Ahora, el trabajo como técnico de esta investigadora de 45 años se queda en el ‘limbo’, así como el de otros 1.300 en las universidades gallegas, si la votación de la reforma laboral sale adelante este jueves y con su entrada en vigor elimina los contratos de obra. Sin fórmulas temporales que aplicar, su supervivencia laboral vinculada a la UVigo pende de un hilo.

“Hablé con el jefe de servicio de personal docente investigador de la UVigo, pero me comentó que ahora mismo no hay ninguna fórmula legal para seguir las contrataciones de personal como yo a partir de abril”, indica, “y en marzo finaliza mi contrato”. “Somos un equipo grande y yo soy el técnico del grupo, que hago funciones de coordinación, contabilidad y participo en los experimentos”, indica, “me siento muy valorada a nivel profesional y personal ya que siempre han peleado por mantenerme en condiciones dignas de salario a pesar de mi precariedad laboral”. “Con el volumen de trabajo que tiene nuestro laboratorio es preciso una persona que coordine y gestione las labores”, explica. “Soy consciente de que mis jefes querrían consolidarme pero no tienen herramientas”, alega, “porque no existe esa figura en la universidad”. Solo existe una plaza de técnico para gestionar prácticas en varios grupos, aclara.

No contar con personal de apoyo como el de Gloria, que es doctora pero está contratada como licenciada, representaría en las universidades la paralización de decenas de proyectos, según reconoció recientemente el vicerrector de Ordenación Académica e Profesorado de la UVigo, Manuel Ramos, que tildó la situación de preocupante.

El gasto de las indemnizaciones por finalizar contratos indefinidos –en el caso de ser rescindidos– tampoco se contempla en el presupuesto que las administraciones asignan en los proyectos a las universidades. En el citado caso de Gloria Márquez, por ejemplo, esa indemnización ascendería actualmente en el caso ficticio de que se estimase su antigüedad, a unos 28.000 euros. “No existe una voluntad de consolidarnos desde la Xunta o el Ministerio”, añade la investigadora, “pero tampoco creo que vayan a prescindir de nosotros porque somos demasiados y nuestro papel, importante; es una vergüenza que estemos así”.

El futuro laboral de unos 1.300 investigadores de universidades gallegas se quedará en el aire a partir de abril, según los cálculos realizados por las instituciones académicas. Unos mil contratos anuales de investigadores en la Universidade de Vigo (UVigo), de los que 350 están en vigor; otros trescientos en la Universidade de A Coruña (UDC) y setecientos en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) desaparecerán en cuanto finalice su vigencia si la reforma del mercado de trabajo prospera. El gerente de universidad compostelana, Xavier Ferreira, planteó para unos 200 de los 700 investigadores actuales con antigüedad una OPE extraordinaria. Esperan a la Ley de Ciencia, que actualmente está en fase de reforma, para incluir una figura similar que permita la legalidad en ese tipo de contratos.

Comienzan las movilizaciones en Galicia

El próximo lunes día 7 de febrero están convocadas por una veintena de asociaciones las primeras movilizaciones del personal de investigación contra la futura Ley de Ciencia, que a nivel gallego serán a las 12.00 horas en Santiago, coincidiendo con la comparecencia de la Asociación FPU investiga en el Congreso. Al mismo tiempo, la iniciativa en change.org que han lanzado los colectivos en precario ya ha cosechado más de 5.000 firmas. Piden que se modifique la disposición transitoria que marca que las indemnizaciones de fin de contrato se apliquen en las firmas futuras y sea de carácter retroactivo. La investigadora predoctoral de Genética psiquiátrica –tiene un contrato FPU del Ministerio– Laila Al-Soufi, cuyo trabajo está vinculado con el Insituto de Investigación sanitaria de Santiago es otro de los ejemplos. “Aún no está reconocida esa indemnización por fin de contrato y es mi segundo año contratada”, alega la investigadora de 25 años. “Sería importante para reconocer nuestros derechos laborales, como cualquier otro trabajador; porque normalmente alternamos muchos temporales con el paro y, a efectos prácticos, esa indemnización podría ser el sustento que nos permita sobrevivir durante esos períodos”, alega.