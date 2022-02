La Iglesia posee 8.000 inmuebles religiosos y se revalorizaron un 30% en una década

La Iglesia acumula un ingente patrimonio en Galicia. Solo en bienes de uso religioso suma 7.896 propiedades que están tasadas en más de 609 millones de euros, según los datos del Catastro. Este capital inmobiliario ha crecido un 30 por ciento en una década, no solo porque ha sumado nuevas posesiones sino porque éstas se han revalorizado además de forma importante. Y estos son solo los inmuebles de carácter religioso (iglesias, capillas, monasterios, conventos...). Aparte quedan otros edificios, viviendas, locales o fincas, que también están en manos de las autoridades eclesiásticas y sobre los que no existen estadísticas. Sí se sabe que la Iglesia inmatriculó solo entre 1998 y 2015 un total de 7.000 bienes, según los datos del Gobierno, aunque la Conferencia Episcopal ha rebajado la cifra a 6.867 además de advertir que nueve de estas propiedades no le pertenecen.

La Iglesia aclara que no devolverá todos los bienes incluidos en el listado de bienes inmatriculados Aunque la Iglesia no paga IBI por sus inmuebles, el Catastro sí tiene cuantificados aquellos bienes que son de uso religioso. Galicia es la segunda comunidad con más propiedades de estas características, solo superada por Castilla y León, que tiene 8.459. Además ocupa el sexto puesto como la comunidad con mayor valor de estos activos, por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla y León y Comunidad Valenciana. La Iglesia tiene ahora en Galicia 252 propiedades más que hace una década, pero es verdad que en los últimos tres años sus posesiones han descendido ligeramente pasando de 7.946 en 2019 a 7.896 el pasado año. Es decir, se ha desprendido de medio centenar de bienes (a través de venta o cesiones) o bien se trata de inmuebles que han dejado de tener un uso religioso. Sin embargo, el valor de su patrimonio no ha dejado de crecer. En su mayoría se trata de catedrales, iglesias o monasterios de gran valor histórico. De ahí que si el capital inmobiliario de carácter religioso sumaba hace una década 469,2 millones de euros, ahora se haya revalorizado en 140 millones más hasta llegar a los 609,3 millones. El mayor patrimonio de la Iglesia en Galicia está en Santiago, donde acumula bienes por 87,4 millones de euros. El segundo lugar es para Lugo, con 70,8 millones. Los bienes eclesiásticos en Vigo suman 53 millones de euros y en Ourense superan los 40 millones. En A Coruña, según la Dirección General del Catastro, las posesiones de la Iglesia están tasadas en 26,5 millones. El capital inmobiliario de la Iglesia se ha visto enriquecido por los procesos de inmatriculación. Una ley franquista de 1946 dio vía libre a la curia para inscribir a su nombre cualquier bien. Podían hacerlo simplemente con la firma de un obispo, que actuaba casi como un notario, y sin acreditar ningún otro tipo de documentación. A pesar de que esta vía dejo de estar permitida en los años ochenta, en esa época se inmatricularon aún así numerosos bienes. Y en 1998 el Gobierno de José María Aznar legalizó esta práctica, un privilegio que estuvo en vigor hasta 2015. En este último periodo se inscribieron a nombre de la Iglesia 35.000 bienes, según el Gobierno, siete mil de ellos en Galicia. ¿Recuperar un bien inmueble a nombre de la Iglesia?: las claves de un pleito largo y caro Además de no pagar impuestos por estos inmuebles, la Iglesia rentabiliza algunas de sus propiedades mediante alquileres o ventas. Así, por ejemplo, el Arzobispado de Santiago prevé en sus presupuestos para este año un incremento del 61,86 por ciento en Ingresos de Patrimonio y otras actividades –un total de 2,2, millones de euros–. En alquiler de inmuebles solo en 2021 ingresó 768.000 euros, un 4 por ciento más que el año anterior. las cifras Sumó 250 propiedades más La Iglesia tiene ahora 252 inmuebles más que en 2011, aunque en los últimos tres años se desprendió de medio centenar de bienes. Santiago y Lugo, el mayor patrimonio Los concellos donde la Iglesia tiene más patrimonio inmobiliario son Santiago, con 87,4 millones de euros, y Lugo, con 70,8 millones. Casi 7.000 bienes inmatriculados Entre 1998 y 2015 la Iglesia inmatriculó en Galicia, según el Gobierno, 7.000 bienes, cifra que la Conferencia Episcopal redujo a 6.867.