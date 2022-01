Los planes municipales contra las inundaciones se atascan: la Xunta solo aprobó dos desde 2020

El cambio climático constituye una amenaza para Galicia, territorio al que afectará reduciendo los episodios de lluvias en primavera y verano y generando una mayor frecuencia de lluvias torrenciales, lo que incrementará el peligro de riadas. El urbanismo, con construcciones en cuencas fluviales sin fiarse incluso de los topónimos que alertan de esos riesgos, multiplicará los problemas. Por ese motivo, 166 concellos cuentan con la amenaza de sufrir inundaciones. A 62 de ellos, la Xunta les exige contar con un plan municipal ante esos episodios, pero apenas 14 disponen de esa herramienta homologada. En los dos últimos años, además, la administración autonómica apenas ha validado dos nuevos.

La lista de concellos obligados a disponer de esos planes de acción municipal figura en el Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones de Galicia (Inungal), cuya última modificación data de diciembre de 2020. Esas estrategias constituyen una guía de actuación para minimizar daños, recogiendo las zonas del municipio con mayor riesgo de sufrir problemas derivados de lluvias torrenciales, las medidas a tomar para actuar contras esos episodios y la cadena de mando.

Uno de los puntos clave radica en identificar de antemano “los elementos vulnerables” ante las riadas, como edificios, garajes o calles, así como en anticipar la respuesta de los poderes públicos ante estos episodios para reducir al máximo los daños causados.

El documento de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, dependiente de la Vicepresidencia Primera de la Xunta, señala peligro para 166 concellos, pero solo establece la obligación de contar con un plan de acción a 62 de ellos. A otros 29 se lo recomienda.

Esos documentos deben ser homologados por la administración autonómica, si bien no constan sanciones para los concellos que incumplan esa obligación.

Desde 2020, Emerxencias solo ha añadido a la lista a Cambados y Caldas de Reis, municipios que figuran en la categoría de obligados a disponer de plan de acción. Se unen así a O Grove, Ribadavia, Bergondo, Betanzos, Carballo, Coirós, Ferrol. Santiago, Cervo, Lugo, Riotorto y A Pontenova. Además, también cuentan ese plan Narón, O Inicio y Monterrei, aunque no están obligados.

Incumplidores

En Pontevedra, no cumplen con ese requerimiento Pontecesures, Valga, Catoira, A Estrada, Vigo, Ribadumia, , Vilanova de Arousa, Portas, Mos, Tui, Porriño, Baiona, Gondomar, Nigrán, Redondela, Vilagarcía de Arousa, Cangas, Sanxenxo y Pontevedra.

En Ourense se trata de la capital provincial, Allariz, O Barco, A Rúa, Vilamartín de Valdeorras y Xinzo. En Lugo, Monforte, Castro de Rei, Cospeito, Navia de Suarna, As Nogais, Viveiro y Xove. Y en A Coruña son As Pontes, A Pobra do Caramiñal, Paderne, Patrón, Dodro, Rianxo, Rois, Teo, Camariñas, Laxe, Cambre, Culleredo, A Coruña, Oleiros, Ponteceso y Sada.

Algunos de estos concellos cuentan con planes contra inundaciones propios, pero no están homologados por la Dirección Xeral de Emerxencias.