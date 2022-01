"Sería recomendable que se uniesen las comunidades para comprar medicinas”

–La factura en medicinas y material sanitario crece sin parar en Galicia. ¿Cómo se puede contrarrestar?–

El 90 % de la población de 65 o más años consume a diario medicamentos y en Galicia hay casi una persona de 65 o más años por cada 4 residentes en Galicia. Si se trata de una persona de 75 o más años, el porcentaje es cercano al 95%. Como el consumo de fármacos va en ascenso, la única vía para reducir la factura es tratando de reducir el precio. Para ello, es preciso seguir apostando por los génericos, compras centralizadas y flexibilizar las patentes. Es fundamentalmente reducir los costes de la compra de fármacos. Como cada comunidad gestiona de forma independiente la compra quizás fuera recomendables que se uniesen para mejorar su poder de negociación. La unión hace la fuerza y mejorar la posición de los compradores favorecerá la reducción de los costes. Otras medidas podrían ser el ajuste de los medicamentos al tiempo que dura la enfermedad para que no sobren fármacos. También se podría aprovechar los tratamientos no consumidos.

–Se está abordando la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Tienen suficiente peso cuestiones como el envejecimiento, que lastran el gasto sanitario?

–El Ministerio de Hacienda utilizará como principal variable de reparto la población ajustada. Este indicador tiene en cuenta la dispersión, superficie o envejecimiento. De ahí que Galicia debe defender la necesidad de que estas dos variables (dispersión y envejecimiento) tengan una ponderación que recoja la situación que tenemos aquí. La clave de bóveda del nuevo modelo será la población ajustada y por eso es tan importante que nuestra comunidad defienda su postura. Además, desde el Estado y las comunidades deberían aplicarse políticas concretas para mitigar los efectos del envejecimiento. Galicia, y especialmente Ourense, tienen un reto muy importante en relación al envejecimiento poblacional. Los indicadores ourensanos son los mismos que tendrá la mayor parte de la UE en 2050, de ahí la necesidad de actuar inmediatamente para mitigar sus efectos sobre el mercado de trabajo, pensiones, sanidad. Galicia debería ser un “laboratorio de ideas” para actuar sobre los efectos del envejecimiento demográfico.

–¿Es sostenible este incremento de gasto?

–Siempre que mejore nuestro mercado laboral no tendría que generar excesivas tensiones. Alemania tiene mayor proporción de personas mayores que España y no tienen los problemas que tenemos. Si hay financiación, el gasto farmaceútico no debería provocar tensiones. Si mejora nuestra capacidad para recaudar ingresos, y en esto el mercado laboral es clave, el futuro sería mucho mejor.