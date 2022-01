“Ofrecemos una plaza fija y a los dos años ya pueden trasladarse o promocionar”

Ante el déficit de médicos de familia en todo el país, la Xunta quiere retener a los 106 MIR que en mayo terminan su residencia ofreciéndoles optar a la nueva categoría de facultativo especialista, que permite acceder a una plaza fija en el Sergas mediante concurso de méritos. Sanidade prevé , después de que se apruebe la oferta, hacer la convocatoria en marzo.

–Se accederá solo con un concurso de méritos. ¿Qué se valorará?

–Lo explicaremos en la mesa sectorial, pero será un concurso de méritos ordinario en el que se introduce la valoración de la evaluación obtenida en la etapa de residencia.

–Núñez Feijóo asegura que el sistema es novedoso en España.

–La novedad es que estamos en una etapa en la administración sanitaria de cambio de paradigma. Antes nosotros hacíamos las bolsas, la gente se inscribía y llamábamos a esa lista. Ahora no hay personal en la lista de médico de familia y la Administración va detrás de los profesionales para que vengan a trabajar. Como necesitamos cubrir las plazas porque tenemos la responsabilidad de prestar asistencia sanitaria, lo que hacemos es darles la posibilidad de acceder ya a plaza fija inmediatamente para no tener que pasar por las listas, porque en este caso y en este momento lo que necesitamos es cubrir vacantes y lo lógico no es empezar por un camino de temporalidad, sino ya por un acceso a plaza fija, por un procedimiento ágil, en el que no solo puedan participar nuestros MIR, sino los de toda España, que animamos a que se presenten y a alcanzar la plaza fija en destino de centros de salud del Sergas. Es una situación sin precedentes: acaban la residencia y podrían ser personal fijo en mes y medio, con un nombramiento de funcionario fijo. La contrapartida de este sistema de acceso singular es una permanencia mínima de dos años en el mismo puesto y a partir de ahí ya podrán acceder a la movilidad de un concurso de traslados, a la promoción interna, etc.

Tienen también una retribución adicional, por la disponibilidad que supone la prestación indistinta en trabajo en centros de salud de ordinario y en PAC, y un acceso más rápido a la carrera profesional. Además serán especialmente queridos por nosotros en cuanto a que su trabajo será especialmente evaluado. El sistema es novedoso porque ninguna administración se ha atrevido a hacer el concurso de méritos con base a estas necesidades imperiosas.

–De entrada será este año. ¿O, ya que se prevé que el problema de jubilaciones siga, valoran repetirlo?

–Lo hicimos en la Lei de medidas como una medida extraordinaria, con carácter temporal. En principio, está previsto para este año y, si las circunstancias siguen siendo las que son, tendríamos que replanteárnoslo el año que viene, pero es una medida por el empleo fijo y estable y por la renovación generacional.

–-Primero eran 70; ayer el presidente habló de 106. ¿Son suficientes?

–-Sí. Pudimos haber puesto más plazas, pero no queríamos afectar ni a los deseos de movilidad ni a los procesos de consolidación del personal interino. La convocatoria va a incluir qué centro de salud y qué turno va asociado y las personas propietarias o interinas que vean que alguno de estos puestos les puede interesar también se pueden presentar, pero en principio está ideado para gente nueva. Las plazas ocupadas por interinos seguirán sus propias convocatorias vinculadas a los procesos de estabilización y a los ordinarios de empleo y se convocarán antes de junio. Tenemos un buzón en el que se pueden consultar dudas: oposiciones@sergas.es u oposicions@sergas.es.

–-Se comenta lo difícil que es que se queden en el centro de salud, que se van a urgencias, al 061...

–Lo bueno de trabajar en esta administración es que tienes la posibilidad de promocionar. Una vez tengas la plaza en Familiar y Comunitaria, no hay inconveniente cuando pasen esos dos años de promocionar a otras categorías, como a la de médicos de urgencias, en momentos más favorables. Puedes empezar en primaria y acabar en urgencias o al revés, porque tenemos un sistema de promoción que lo permite. Que optes ahora por primaria no quiere decir que no puedas optar después por urgencias. No obstante, este año vamos a poner un control más restrictivo en la contratación de urgencias, unos límites, porque debemos priorizar lo que hay que priorizar.

–¿Se cubrirán las 106 plazas? ¿Cómo persuadir a los médicos de familia de elegir la sanidad pública?

–Pueden irse a la privada, pero las ventajas de la administración pública son evidentes: la garantía de estabilidad y tranquilidad que te da que te soporte un sistema con todos los medios. Y sí, espero cubrirlas. Sería una sorpresa no hacerlo.