Galicia está a las puertas de acudir a la vía judicial para impugnar el reparto de fondos europeos destinados al empleo por el que el Gobierno asignó 9 millones de euros entre cuatro autonomías. Ayer expiró el plazo de un mes desde que la Xunta envió al Consejo de Ministro un requerimiento para revertir ese reparto sin que se recibiera respuesta. El Ejecutivo autonómico dará, no obstante, un par de días más como gesto de cortesía. Pero si esta semana no llega la contestación o la respuesta no satisface sus demandas, entonces la Xunta emprenderá la vía judicial.

Así lo ratificó la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, en la misma jornada en la que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, rechazó que la Xunta participe “en un boicot contra el reparto de los fondos europeos”. El Ejecutivo gallego argumenta contra esa asignación de los 9 millones que las políticas activas de empleo son de competencia autonómica, que el Gobierno central detrajo fondos de forma discrecional del montante global para proceder a su asignación a pesar de que ningún ministerio puede gestionar estos recursos de forma directa y que se incumple la ley estatal de subvenciones. “Lo importante es mandar un mensaje de que los fondos no se pueden repartir de forma discrecional. De lo que se trata es de que los fondos en materia de empleo se repartan como en los últimos años, con un criterio y no sacando convocatorias específicas que beneficien a comunidades específicas, mientras se detrae ese dinero del conjunto de la convocatoria nacional”, sostuvo ayer el presidente. Al tiempo, lamentó “que se intente trasladar la idea” de que “se están boicoteando fondos europeos”. De hecho, esgrimió lo que la Xunta pretende es que los fondos, “ya sean europeos o estatales, se gestionen con rigor, en concurrencia competitiva, y de acuerdo con el sistema de financiación de las comunidades”. Sin embargo, alertó de que “es la primera vez” en la que “una parte de los fondos de políticas activas de empleo queda en el ministerio para que los gestione”, pese a responder a “una competencia autonómica”. Otra irregularidad, según Feijóo, es que “se saca una porción de dinero que no es importante desde el punto de vista cuantitativo, pero sí muy importante como precedente, en beneficio de tres o cuatro comunidades”, mientras el resto de autonomías no pueden “concurrir”.