Había alerta naranja en la costa. Las olas superaban los cuatro metros y batían contra el muro del paseo, casi antes de la pleamar. El viento helaba. Un grupo de estudiantes de Erasmus de distintas nacionalidades regresaba a casa de una noche de fiesta en el Orzán y bajó a la playa. Pasaban pocos minutos de las 5.00 cuando a Tomas Velicky, eslovaco de 24 años, le arrastraba una ola en la orilla. Una docena de personas encadenadas por los brazos trataba de sacarlo del agua, pero el mar violento se empeñaba en tragárselo. Desapareció entre las olas, al igual que Javier López López, un policía nacional de 38 años que patrullaba de paisano. Su compañero Rodrigo Maseda, de 35, también. Y otro agente, José Antonio Villamor, de 34, que se unía a ellos para tratar de salvar al estudiante. Cuatro vidas que llegaban a su final en una noche para olvidar.

Pero aquella fecha no se olvida, y una década más tarde revive en la memoria de quienes estuvieron aquellos días en la primera línea de fuego de una dramática batalla por recuperar los cuerpos. El de López apareció en la zona del Millennium cuatro horas después; los de Maseda y Villamor los devolvió el mar el 2 de febrero en la playa del Orzán y junto a Las Esclavas; el de Velicky se encontró el día 19 frente a la playa de As Amorosas. Policías, guardias civiles, bomberos, voluntarios de Protección Civil, sanitarios y psicólogos de Cruz Roja, buceadores, personal de Salvamento Marítimo, ciudadanos anónimos que aquella madrugada fatal bajaron a la arena o que los días siguientes se ofrecieron a ayudar: también fueron, y son, héroes del Orzán.

Germán Lago. Ex jefe de Seguridad Ciudadana: “Con el oleaje y el frío sabíamos que no se salvarían”

“Hay una imagen que se me quedará siempre grabada en el cerebro: el foco del Helimer iluminando las olas que llegaban al muro, más de una docena de personas en el agua, chaquetones flotando... Buf”. Esta escena dramática, “un desastre”, se la encontró Germán Lago al llegar al paseo marítimo en la madrugada del 27 de enero de 2012. El teléfono lo había despertado unos minutos antes: “Tenemos problemas en el Orzán, hay gente en el agua”, le informó el inspector del turno de noche. El que entonces era jefe de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento no tardó en temer que “con aquel oleaje y aquel frío y de madrugada” habría muy pocas esperanzas de rescatar a alguien con vida. “Sabíamos que no se salvarían”.

“En las dos primeras horas no sabíamos cuántas personas habían desaparecido. A primera hora de la mañana hablé con el alcalde, Carlos Negreira, y con el concejal Julio Flores y montamos el operativo. Teníamos el centro de mando móvil de los bomberos en pruebas como órgano de coordinación; medios aéreos del Sasemar, la Xunta, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil; embarcaciones con buceadores de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil, los GEO, el Club del Mar; dos carpas de Protección Civil: una para atender la logística del sistema de búsqueda y otra para atender a las familias de los agentes”, repasa Lago.

Sobre las nueve de la mañana apareció el cuerpo de Javier López, natural de O Castrillón, “buen nadador”. Desde el paseo, la playa, el aire y el fondo de mar se rastreó toda la zona. “Los otros dos agentes aparecieron días después, uno de ellos delante del hotel Melià María Pita, en el que se alojaba su familia. El otro entre unas rocas en la zona de Las Esclavas”, recuerda el veterano policía. El de Velicky salió a flote más tarde y ese día Lago estaba con el padre del joven, que había viajado desde su país. “Me tocó explicarle dónde había muerto su hijo. Por la mañana, en un día despejado y sin olas, no se creía que una playa como la del Orzán fuera peligrosa. Pero el mar aquí, con una rampa en la orilla, resaca y oleaje, es imprevisible”, asegura. Un año después, añade Lago, la documentación de Tomas Velicky, que habría regresado a Bratislava unos días después de la tragedia, apareció enterrada en la arena del Orzán.