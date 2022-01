Tras la detección de focos de gripe aviar en diversos países de la Unión Europa, entre ellos España, la Consellería de Medio Rural ha puesto en marcha una serie de medidas preventivas entre las que se incluye la prohibición de la cría al aire libre de aves de corral en 34 concellos gallegos.

La normativa no solo afecta a las explotaciones avícolas comerciales sino también a los corrales familiares situados en estos municipios considerados de riesgo. En este caso, los titulares tienen la obligación de inscribirlos en el registro administrativo de la Consellería de Medio Rural.

Este registro afecta a los corrales avícolas que contengan aves de corral (gallinas, pollos, patos, pavos...) con finalidad no comercial para autoconsumo, así como a colecciones privadas de este tipo de aves (patos, ocas, pavos...) cuya finalidad sea lúdica. No están obligados a censar a sus animales los propietarios de aves ornamentales domésticas (colecciones de pájaros, palomas de exhibición o similares...).

Tal y como informa Medio Rural, este censo de explotaciones avícolas familiares tiene la finalidad de tenerlas localizadas y así poder protegerlas en caso de que aparezca un foco de gripe aviar en Galicia. "No tiene ninguna finalidad de control ni fiscalizadora de esta actividad perfectamente legal y que no es considerada una actividad ganadera", apostillan.

La inscripción en el citado registro se puede hacer:

Cubriendo el formulario de inscripción facilitado en las dependencias del Concello donde será entregado una vez cubierto. El propio Concello lo pondrá a disposición de la consellería.

Cubriendo dicho formulario en la Oficina Agraria Comarcal, donde puede también se puede entregar directamente.

Obtenerlo directamente en la web de la Consellería de Medio Rural.

A través de la Sede electrónica de la Xunta de Galicia cubriendo el formulario MR501 “Inscrición no rexistro de explotacións avícolas non comerciais". Por esta vía, no es necesario presentar el formulario cubierto en ninguna dependencia, ya que le llega telemáticamente al departamento autonómico.

Aquellas personas que no tienen aves de corral actualmente pero suelen tenerlas, también han de cubrir el formulario. En el caso de aquellos que hubieran registrado su corral familiar en años anteriores, tendrían que actualizar la información facilitada, marcando en el formulario la casilla "Comunicación de censo de aves" si aún se poseen o bien "Baixa no rexistro", en el caso de que ya no se tenga en propiedad un corral familiar.