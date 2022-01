Premio por el cuidador en la pulsera

A Manuela Barbeito, que acaba de cumplir 80 años el día 6 de enero, los Reyes le trajeron por adelantado un particular obsequio. Una pulsera –de tipo reloj inteligente– que va conectada con su móvil es su más fiel escudera de la salud durante las 24 horas del día. “Llevo 40 años viviendo sola y, aunque tengo problemas del corazón, me defiendo estupendamente. Esta aplicación me resulta muy útil; me informa de datos de mi salud por posibles descompensaciones y me comunica rápidamente con un cuidador si lo necesito”, explica. Paradojas de la vida, quién le iba a decir a esta santiaguesa que trabajó en el ‘Pirulí’ de Vigo en 1963 como ATS, técnica de cuidados, cuando el hospital aún era una residencia sanitaria llamada Almirante Vierna, que a ella la vigilaría un dispositivo desde su muñeca.

"Me informa de datos de mi salud por posibles descompensaciones y me comunica rápidamente con un cuidador si lo necesito” “AsisT.gal”, que así se llama la App, ha sido impulsada por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (AMTEGA) en colaboración con la Consellería de Política Social para facilitar a las personas mayores –o con necesidades especiales que no viven acompañadas de un contacto constante– vía móvil con la red de servicios sociales y su círculo de cuidadores. Y acaba de recibir el Premio Senda Iniciativa Pública, que se entregó recientemente en Madrid y fue recogido por el director del Área Sectorial de Soluciones Tecnológicas de la Axtencia, Víctor Coladas. AsisT.gal fue concebida como una aplicación de apoyo a la red de cuidadores de personas que viven solas. 🏆 A aplicación https://t.co/YcMQoV1iGT da @Xunta recibe o Premio #Senda Iniciativa Pública



🔗 https://t.co/DKzkXeUYK3 pic.twitter.com/iDQnNdP6YT — Axencia para Modernización Tecnolóxica de Galicia (@amtega) 14 de diciembre de 2021 Esta aplicación, que se encuentra disponible en Android y próximamente se publicará en iOS, permite un acceso seguro a través de la plataforma de la Xunta Chave 365. Además, cuenta con asistente virtual y capacidades de comunicación como el uso de pictogramas para facilitar su uso. Ha sido testada entre una treintena de personas, tras su desarrollo por parte de la empresa Indra, y ahora se extenderá su uso a toda la población gallega. Eso adelantan desde Amtega. En cuanto a la monitorización, la aplicación permite emplear la información de localización del móvil, para informar si es necesario de que la persona cuidada está fuera de su zona de seguridad y mismo para ayudarla a volver su casa o sitios de referencia Además, obtiene datos de actividad obtenidos a través de wearables, como la frecuencia cardíaca, actividad o el sueño, a través de la posibilidad de conexión de la app con Google Fit. Permite, asimismo, establecer umbrales en estos parámetros de actividad para lanzar alarmas en caso de que se superen, que reciben las personas cuidadoras. La descarga y el uso de la aplicación AsisT. gal es gratuito y las personas usuarias pasan a disponer de una Historial Social Única Electrónica que contribuye a mejorar su calidad de vida y a la recepción de la ayuda y asistencia que requieran en cada momento. Una llamada de emergencia la comunica con su persona elegida AsisT.gal ofrece diferentes funciones de comunicación entre la persona que requiere cuidados y aquellos a quienes invita como cuidadores. Pueden intercambiar llamadas telefónicas y mensajes de forma sencilla y tienen una opción de llamada de emergencia que se comunica directamente con la persona designada como cuidador principal, al tiempo que notifica a los demás cuidadores de la llamada. Entre las aplicaciones que más valora la beneficiaria Manuela Barbeito, está, precisamente, la de comunicación con el cuidador. Un resbalón en la ducha o una persona que no se levanta de cama en todo el día son notificados mediante la medición de algunas constantes vitales. “Empezamos con el ensayo del programa antes de la pandemia”, explica Manuela Barbeito, que había probado antes otros sistemas como el botón asistencial. Prefiere esta app con pulsera porque, asegura, le da más autonomía. “Con este programa llevas tu móvil y vas a cualquier evento y entre las ventajas, está la geolocalización”, defiende. La pulsera tiene la funcionalidad de una agenda con alertas para eventos como citas médicas u horarios para toma de medicamentos, con posibilidad de manejo remoto de los mismos por parte del cuidador. La crisis del COVID-19 puso de relieve aún más la importancia de los sistemas y recursos de monitorización domiciliaria para las personas mayores o con necesidades especiales que viven solas, de ahí la importancia de complementar estos servicios con iniciativas que formen parte del proceso de ampliación de la Historia social única electrónica.