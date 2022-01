Doce mil menores gallegos, sin dosis de refuerzo de otras vacunas infantiles por la pandemia

Pero hay ejemplos más abultados; sobre todo en adolescentes. No se inmunizaron con el segundo recuerdo contra el meningoco ACWY –con una tasa del 87%– un total de 2.759 niños gallegos, de la cohorte del año 2007. Del mismo modo, la vacunación en niños susceptibles con varicela se situó el año de la pandemia en una tasa de 87%; solo 16.968 se vacunaron. O lo que es lo mismo, 2.459 menos de los que deberían. Tampoco un total de 1.622 adolescentes nacidos en 2005 recibieron el fármaco con la dosis de recuerdo de DTaP, que puede prevenir la difteria, el tétanos y la tos ferina. Los adolescentes que pusieron la tercera dosis son solo un 92%, frente a los 95% que se ponen el segundo recuerdo y nacidos en 2013.

Hay que recordar que hasta mediados de 2020 se vio interrumpida la vacunación sistemática a causa del estado de alarma y el confinamiento por la pandemia. La administración sanitaria llegó a publicar un documento de recomendaciones de salud infantil, actualizado por la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria, que priorizaba solo las vacunas para niños de hasta 15 meses de edad, embarazadas y población de riesgo elevado. Luego, el Sergas pidió “ir recuperando progresivamente” el resto de la vacunación, desde finales de abril de ese año.

Fuentes consultadas de la Sociedad de Pediatría de Galicia, Sopega, interpretan la caída de los datos de las dosis de refuerzo en adolescentes en el contexto de unos plazos más amplios que las de los bebés y menos rígidos. Asimismo, sopesan la menor citación en centros de salud a causa del ‘boom’ asistencial que supusieron la primera y segunda ola del COVID-19. Incluso, un mayor temor de los interesados a la hora de acudir de forma presencial al centro de salud.

Así, en Galicia las coberturas de vacunación frente a meningitis C caen a una tasa de 97 de la población diana 21.752 en el segundo recuerdo, desde el 99% de los que sí se inmunizaron con el primer recuerdo. Y no es el único caso. De nuevo, la dosis de recuerdo frente al neumococo cae a una tasa del 95, lo que representa que se quedaron sin vacunar 742 gallegos.

En cuanto a las coberturas de vacunación de la primera y segunda dosis de triple vírica, la cohorte de 2015 se sitúa en una tasa de 94%, con solo 18.262 vacunados, lo que significa que se quedaron sin reforzar la inmunización un total de 1.165 gallegos. De todos modos, esta cifra ha subido desde el 92%, que se situaba la tasa en 2018.

Y entre las últimas en incorporarse al calendario en Galicia, la vacuna del papiloma humano, la primera y segunda dosis de recuerdo cae a una tasa del 88% con respecto a la primera dosis, quedando 1.206 chicas gallegas sin el refuerzo en 2020.

Un plan para la ‘repesca’ del fármaco contra la meningitis, en marcha en el Sergas

Los jóvenes gallegos nacidos entre 2001 y 2007 que no se hayan vacunado frente a los cuatro serogrupos de la meningitis podrán ser ‘recaptados’ por el Sergas, que cambió el modus operandi para conseguir esta protección el año pasado. Desde Atención Primaria se cita y ofrece este fármaco cuando acuden al centro de salud a los que aún no tienen esa vacuna ampliada.

El cambio de la vacuna que solo protegía contra el meningococo C a la que inmuniza frente a los serogrupos C, A,W e Y se produjo en 2019. Al tiempo que se instauraba esa nueva inmunización a los niños de 12 años en Galicia –con la nueva vacuna tetravalente–, el Sergas trató de activar un programa extraordinario para los adolescentes que ya habían sido vacunados en su tiempo frente al meningococo C, para ampliar su protección. Con la pandemia de por medio y el cambio de esos jóvenes, que pasaron de la edad pediátrica a adulta, esa ‘repesca’ no ha finalizado aún y recientemente la Xunta anunciaba su extensión a 2022.

El programa gallego de vacunación eligió usar el fármaco “Menveo” que, en pacientes de más de 10 años y adultos presenta una respuesta inmune “óptima con una sola dosis”, siendo la persistencia de la respuesta a los 5 años de la vacunación por lo menos de un 70% para los serogrupos C, W e Y. Precisamente, esta vacuna es una de las que arrojó peores resultados en la dosis de refuerzo en 2020, con una tasa del 87%.