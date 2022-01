Uno de los sondeos que realiza el Instituto Galego de Estatística permite tomar el pulso a cómo perciben los consumidores sus expectativas de gasto y ahorro y los gallegos parecen más optimistas: muchos tienen planes para permitirse unas vacaciones y muchos más aún se proponen salir a cenar o al cine en los próximos tres meses. Son datos extraídos de la Enquisa coxuntural a fogares, relativa al último trimestre del año 2021 y difundida ayer, que permiten constatar, además de que mejoran los indicadores de la capacidad futura de ahorro o de la percepción económica de Galicia, cómo más familias abrirán la mano con los extras en los próximos tres meses.

En ocho de cada cien hogares de la comunidad, en torno a los 87.000, tienen previsto tomarse unas vacaciones de aquí a primavera, mientras que un año atrás apenas 12.500 familias manifestaban esa intención, una séptima parte. Más generalizada todavía es la cifra de quienes aseguran que van a ocupar su agenda con salidas a cenar, al cine o al teatro: lo indican así casi seis de cada diez familias encuestadas, lo que se traduciría en unas 650.000. En cambio, en el último trimestre de 2020 quienes mostraban esta disposición no llegaban ni siquiera a la mitad de esa cifra.

En esa mirada con más confianza hacia el futuro se encuadraría también que en el 44 por ciento de las economías domésticas que conforman Galicia tengan pensado ahorrar algo de dinero de aquí a marzo –casi medio millón de hogares–, diez puntos más que hace un año o 5 si lo que se analiza son las respuestas del pasado otoño.

Las cifras de quienes tienen la intención de permitirse un capricho en alimentación y alguna compra extraordinaria en ropa y calzado también van en consonancia y engordan en un contexto en el que más de medio millón de hogares aseguran llegar a fin de mes con facilidad o mucha facilidad. En concreto, se elevan a 520.000, casi un 12% más que el pasado invierno.

No obstante, en la balanza global siguen pesando más en porcentaje quienes se ven en apuros para legar al día 30: constituyen casi el 53 por ciento y registraron un ligero incremento con respecto al otoño. La nota positiva es que los hogares que se ven más obligados que la media a apretarse el cinturón disminuyen desde el 10 por ciento de hace un año al 6,2. Eso significaría un cierto alivio para alrededor de 41.000 familias.

Que los hogares contemplen el corto plazo con cierto optimismo –que no se traduce al considerar el indicador que mide la situación financiera personal– no impide que en muchas casas se hagan números y se ajusten algunos gastos para casar las cuentas. Así, según el IGE, más de una cuarta parte de las familias no se permitió ningún gasto extra (ni vacaciones, ni posibilidad de hacer frente a grandes imprevistos, ni de contratar nuevos servicios para el hogar, por ejemplo) en octubre, noviembre y diciembre pasados. Uno de cada diez afirma que tuvo que cambiar sus hábitos de compra y recurrir a marcas blancas y ofertas para amoldarse a sus posibilidades y en más de 1.400 hogares algún miembro de la familia se tuvo que poner a trabajar o aumentar su jornada para engrosar ingresos o afrontar pagos.