Los contratos indefinidos dos años después de finalizar FP caen un 70% en un lustro

Lo mismo que sucede en el sector público, donde las jubilaciones previstas para los próximos años dejarán vacantes miles de puestos, se da también en la empresa privada. Un estudio realizado por CaixaBank Dualiza estima que el mercado laboral español necesitará cubrir casi diez millones de empleos en apenas ocho años y además apunta que “la mayoría” se ocuparán con titulados en FP. De hecho, cuatro de cada diez ofertas de trabajo gallegas ya demandarían esta formación. Son perspectivas optimistas que se suman a las que ofrecen estudios de inserción como los que realiza la Xunta y que hacen que FP sea, según el Ejecutivo autonómico, “sinónimo de inserción laboral”. No obstante, la letra pequeña de las estadísticas no es tan generosa para todos: hay más trabajo para graduados en ciclos que un lustro atrás, pero no en las mismas condiciones, porque la temporalidad se ha disparado.

Los ciclos de FP con más salida Así lo permiten constatar las estadísticas de inserción laboral de FP difundidas por el Ministerio de Educación, que recogen cómo el porcentaje de titulados en un ciclo superior de la promoción que finalizó en 2018/2019 con contrato indefinido a los dos años de titular es de un 13,6 por ciento, casi dos tercios menos que entre sus compañeros de 2013/14, un lustro atrás, cuando esa cifra rondaba el 40 por ciento. Lo mismo, pero de forma más acusada, se da entre quienes finalizaron un ciclo de grado medio en 2019. En comparación con quienes lo acabaron en 2014, la caída de contratos indefinidos es casi de un 75%: desde un porcentaje del 35,2% hasta solo un 8,9 por ciento a los dos años de graduarse. Hay que tener en cuenta que los últimos datos del informe proceden de investigaciones realizadas en 2020 y 2021, en las circunstancias de la pandemia. El propio Ministerio de Educación lo señala cuando hace balance de la promoción 2016/2017, que le permite mostrar un recorrido completo a lo largo de cuatro años de historial laboral. “En general, se produce un incremento del porcentaje de afiliados con contrato indefinido entre el primer año después de la graduación y el segundo año, e igualmente en el paso del segundo al tercer año. Pero esta tendencia se ha visto truncada por el efecto de la pandemia en el mercado laboral, y así los resultados asociados a los años 2020 y 2021 muestran descensos”, señala el estudio. En el caso de Galicia, quienes acabaron un ciclo medio en 2016 tenían un 30,2% de contratos indefinidos al tercer año, pero solo un 23,2% al cuarto, mientras que quienes le sucedieron pasaron de tener un 20,3 por ciento tres años después de titularse a un 13,3%. La inserción laboral de FP se dispara 14 puntos en dos años, hasta el 85% Pese a que se hayan disparado los empleos temporales, son muchos más quienes aseguran trabajar. A partir del mismo análisis de datos de la Seguridad Social, los datos del Ejecutivo central muestran cómo la tasa de afiliación media se ha disparado tanto entre graduados de ciclo medio como entre los de superior, teniendo en cuenta el dato de un año después de graduarse. En los ciclos medios, esa tasa de afiliación media ha pasado del 35,1% de la cohorte de 2013/14 a un 41,5% en la última estudiada (2018/2019) y, en los superiores, incluso ha subido más, al pasar del 36,3 por ciento al 50,2 por ciento. En el caso de los graduados de ciclo medio, el dato gallego es de los mejores del Estado, solo superado por Madrid (43,8%) y Murcia (42,5%). No obstante, no todos tienen que esperar a contar con el diploma que acredita que han completado su formación en un ciclo para acceder a un puesto de trabajo. Según Educación, un 12,1 por ciento de jóvenes graduados en 2019 en un ciclo medio constaba como afiliado ya antes de obtener el título y el porcentaje era incluso mayor, un 14%, entre quienes se estaban formando en un ciclo superior. Comparados los datos con los de un quinquenio atrás, se puede observar cómo las salidas laborales en plenos estudios se multiplican, lo que da una idea de la demanda de esta formación: en ciclos medios suponen un 70% más y en superiores, el doble. No obstante, Galicia no es de las que más destaca: entre los que completaron un grado superior está de tercera por la cola en demanda de profesionales técnicos superiores que están aún en período de formación En España el porcentaje es casi del doble, un 22%. El futuro del empleo pasa por la FP dual Entre los que trabajan como asalariados la regla es hacerlo a tiempo completo –70 por ciento de los casos–, aunque no todos trabajan por cuenta ajena. Si bien quienes deciden labrarse una vida de autónomo han ido a menos en el período analizado –pasaron de un 5,5% a un 3,7% entre graduados de ciclos medios un año después de finalizar estudios y de un 5,7% a un 3,4% en superiores–, en Galicia sigue siendo una alternativa relevante si se tiene en cuenta su posición en el cuadro de comunidades. Ese 3,4% en ciclos superiores que montan su propio negocio –dato en el que empata con Asturias y Canarias– hace a los gallegos merecedores del puesto de plata del podio autonómico, liderado por Andalucía y Baleares (ambas con un 3,7%). Y lo mismo sucede en grados medios, donde solo los extremeños recurren en mayor medida a esta salida. En lo que respecta a FP Básica, la alternativa pensada para quienes no han finalizado la ESO y quieren proseguir estudios, las estadísticas muestran cómo la afiliación en Galicia un año después de graduarse es un punto inferior a la estatal (14,7% frente a 15,7%). Al cuarto año tras acabar, más de cuatro de cada diez jóvenes están afiliados. La demanda de estudios de FP en Galicia ha ido en aumento. En 2019/20, constaban más de 53.000 matriculados. Una década atrás –sin FP Básica– superaban por poco los 33.000 inscritos.