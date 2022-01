Casi un tercio de los gallegos con movilidad reducida tiene dificultades para desenvolverse en el interior de su vivienda. Así lo recoge el informe “Accesibilidad, elemento clave de la vivienda” elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios que analiza el estado actual de 25,8 millones de viviendas en esta materia. Entrando en los detalles, de acuerdo con el estudio, un 31% de los gallegos ha realizado obras de adaptación en el interior de su casa. El principal elemento reformado son los aseos (69%), seguidos de los dormitorios (25%), las zonas exteriores (22%), las puertas de acceso (15%), y el salón comedor (15%).

El informe “Accesibilidad, elemento clave de la vivienda” también destaca que un 12% de quienes no han realizado reformas esgrimen falta de recursos económicos para poder llevarlas a cabo. Sin embargo, el primer paso para que una vivienda pueda ser universalmente accesible se encuentra en el tramo de acceso al inmueble. En Galicia, un 66% de los edificios destinados a viviendas no son accesibles de la calle al portal debido a la presencia de escaleras en este punto, según este mismo informe.

Junto a estos elementos, se encuentran otros de igual importancia que contribuyen a que un edificio no sea accesible. En concreto, el 25% de los españoles encuentra dificultades al abrir el portal de acceso al edificio debido a su peso y un 39% señala que la puerta no se sujeta sola o se cierra demasiado rápido. Además, el 14% de los edificios no posee portero automático y, de los que sí lo tienen, el 68% no es accesible para una persona en silla de ruedas. El informe también destaca que hasta un 12% de quienes no han realizado reformas esgrimen falta de recursos económicos para poder llevarlas a cabo.

En ese sentido, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ha impulsado varias líneas de ayudas en los últimos años que persiguen mejorar la accesibilidad tanto en comunidades de vecinos como en hogares de propietarios particulares. El importe de las subvenciones dirigidas expresamente a mejorar la accesibilidad de los domicilios ascendió en Galicia en los últimos tres años a más de 13 millones de euros, de los que 2,8 millones se destinaron a hogares de la provincia de Pontevedra. El número de viviendas beneficiadas por este plan ascendió a 5.300 casas en Galicia, de las que 1.500 se hallaban en la provincia de Pontevedra entre los años 2019 y 2021.

El número de gallegos que las solicitaron se duplicó durante la pandemia. Así lo desvelan los datos, tanto del importe de las ayudas, como del número de viviendas beneficiadas, que pasaron de 1.300 en 2019 a 3.400 en 2020; así como la cuantía total, que subió de 3,1 millones en 2019 a 8,1 millones de euros en 2020.

El citado informe revela que más de la mitad de la población afirma que la accesibilidad es un factor decisivo a la hora de comprar una vivienda, un indicador que pone de manifiesto la preocupación creciente por contar con un hogar adaptado a las necesidades, actuales o futuras, derivadas de la movilidad reducida. De hecho, dos de cada diez españoles con movilidad reducida han tenido que cambiar de domicilio por este motivo. Y en lo que respecta a las ayudas destinadas a “Conservación, seguridade e accesibilidade”, Vivenda detalla que ascendieron a 20,2 millones y afectaron en mejoras a más de 10.500 viviendas –de ellas, 3.500 casas y 5,7 millones de euros se han destinado a la provincia de Pontevedra–.