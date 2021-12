El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de un caso de supuestos delitos de prevaricación ambiental y contra el medio ambiente por vertidos ilegales ligado a la reapertura de la mina de Varilongo, en Santa Comba, en el que se investigaba a dos ex cargos del Gobierno gallego: Ángel Bernardo Tahoces (ex director xeral de Minas y ahora gerente de la Axencia da Industria Forestal) y Justo de Benito, ex secretario xeral de Calidade.