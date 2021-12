Ingenierías demandan más plazas de Master para formar perfiles de alta cualificación

Son carreras que no registran paro prácticamente. Es más, hay empresas en busca de trabajadores ya entre los alumnos de los últimos cursos. Las Ingenierías y títulos vinculados con el sector tecnológico están aupadas por el reto de la digitalización de la industria y la administración. Uno de esos ejemplos en Galicia es la Escola de Enxeñaría Industrial –que en las últimas promociones ha incluido los estudios de Ingenería biomédica, entre otras ramas– y que se encuentra en el ‘top ten’ de las más demandadas de la Universidad de Vigo. Otro ejemplo son los estudios en la Escola de Enxeñaría Informática, que ya amplió el número de plazas dos cursos consecutivos. Pero luego, muchos de esos graduados se van.

La fuga de talento es una realidad entre los recién titulados en Ingenierías gallegos. Las razones son múltiples pero, ¿cómo atajarlo? Directores consultados coinciden en que aún hay déficit de egresados, pero aumentar el número de plazas en las titulaciones no es una medida valorada por todos.

El director de la Escola de Enxeñaría Industrial, Juan Pardo Froján cree que abrir el número de plazas “no sería la solución más adecuada al problema real, que es más complejo”. De hecho, en la última convocatoria, con una oferta de 490 plazas, entraron 517 alumnos. “En un mundo cada vez más competitivo se precisan profesionales de largo recorrido; en este momento hay una demanda de perfiles tecnológicos con alta cualificación, es lo que piden las empresas. Pero algunos se incorporan al mercado laboral antes de acabar el Grado. Y solo tenemos un 10 o 15% de alumnos que luego van al Master de Ingeniería Industrial”, explica. Pardo recomienda que se incrementen hasta más del 20% los estudiantes que se formen en el Master. La casuística que confluye en este momento es compleja, avanza el director. Pero, tras invertir recursos importantes en educación, luego el talento se va. “Deberíamos de retener más el talento o lograr que vuelva, porque el intercambio internacional es muy enriquecedor; pero lo que ocurer a veces es que están más reconocidos o pagados en otros países”, reflexiona. Una buena formación de base, sumada con la orientación adecuada, explica Pardo, son la receta.

La realidad de Ingeniería Aeronáutica, otra de las más demandadas de la UVigo, es distinta. El director de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, Humberto Michinel, detalla: “Tenemos una titulación con alto nivel de excelencia, porque la oferta de plazas está restringida a 50 y las notas de corte son elevadas”. “El tejido en Galicia aún no es capaz de retener el talento que sale y, si incrementamos el número de plazas, habría muchos de esos titulados que seguirían yéndose fuera de Galicia”, añade. “Aún faltan elementos en el puzzle del ecosistema aeroespacial”, resume.

Por su parte el director de la Escola Superior de Enxeñaría Informática, Francisco Javier Rodríguez, reconoce que ya han aumentado el número de plazas en los dos últimos años –por la elevada demanda–. “La UVigo nos apoyó en la petición, tuvimos que presentar informes de empresas y, al final, la Consellería nos autorizó a ampliar el número de 100 a 125 plazas el año pasado y este, hasta 150 plazas”, comenta. Al final, entraron 164 alumnos y otros 210 se quedaron en lista de espera. La gran posibilidad de destinos laborales que abre la Ingeniería Informática está detrás. De hecho, la Escuela recuperó un programa conjunto con Empresariales. Ahora, esperan aumentar el número de estudiantes con el próximo arranque del Grado en Inteligencia Artificial (IA) y el Master en IA, que comenzará en septiembre de 2022 con 50 plazas en cada una de las ciudades donde se impartirá y 20 en cada campus que dé el Master en IA. “Hay un problema derivado de la falta de profesionales. Más que fuga de talento, hay una rotación muy grande entre empresas que se ha acelerado por el teletrabajo. Creemos que la falta de profesionales se irá solucionando subiendo las plazas pero con el respaldo de la sociedad”, indica Francisco Javier Rodríguez.

Un “polo aeroespacial transfronterizo” para investigación

Un polo transfronterizo que podría nutrirse de fondos europeos como los Next Generation es la propuesta que el director de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo, Humberto Michinel, plantea para paliar la fuga de talento de esta especialidad de alta cualificación. En sectores como el aeroespacial, las oficinas y sedes principales están en Centroeuropa o EE UU. Consultado sobre propuestas para retener el talento de los nuevos ingenieros aeronáuticos que se titulan en Galicia, pone esta sobre el tapete. Las razones son conocidas: “Son necesarios más institutos o centros de investigación”. Y se alinean varios proyectos compatibles, como la puesta en marcha próxima de un Grado y Máster de Ingeniería Aeroespacial en la ciudad lusa de Guimaraes –“el Norte de Portugal está apostando muy fuerte por la tecnología aeroespacial”, reconoce– y el impulso de la Xunta al polo aeroespacial de Rozas, en Lugo. “No hablamos de una Agencia espacial gallega, pero sí de algún instituto de investigación en torno al tema aeroespacial”, defiende Michinel. “Aún faltan elementos en el puzzle del ecosistema aeroespacial”, ilustra. Asimismo, no contemplan por el momento incrementar el número de plazas. La falta de organismos e instituciones en las que los jóvenes titulados en Grado o Máster puedan realizar doctorados, por ejemplo, para luego proseguir líneas de investigación, es uno de los escollos que lastra una lógica por el momento irreversible: La formación que se imparte tiene alto nivel reconocido a nivel internacional. Prueba de ello es el hecho de que alumnos salidos de las dos promociones de Ingeniería Aeroespacial, que se imparte en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo, ya trabajan en la Agencia Espacial Europea. Pero en Galicia no existen en este momento instituciones de investigación donde los alumnos se puedan quedar o retornar.

En el ‘top ten’ en peticiones y con ocupación del 150%

Las Ingenierías Aeroespacial y Biomédica están entre las más demandadas de la UVigo, con una ocupación del hasta el 122% para solo 50 y 44 plazas ofertadas y que también se sitúan entre las que registran mayores notas de corte. Siguen entre los grados más atractivos desde que arrancaron en 2016 y 2018, respectivamente y destacan entre los diez más solicitados del curso 2021. La Ingenería Biomédica, con ingeniería. Electrónica y Automática; por un lado, y la Ingeniería Mecánica, con Ingeniería Electrónica y Automática, por el otro, tienen hasta un 150% de demanda en los últimos cursos. Por otra parte, la Ingeniería Aeroespacial, donde los preinscritos cuadruplican la oferta de 50 plazas y aumentaron un 25% respecto al periodo 2019/20, fue la carrera que tuvo la nota de corte más elevada para el curso pasado: un 11,5. También la Escuela de Industriales arrancó el curso con tres grados simultáneos que han captado el interés de los alumnos de nuevo ingreso, como demuestran sus elevadas notas de corte. Además, dos de ellos se sitúan entre las titulaciones más demandadas en el seno de la Universidad de Vigo. Las preinscripciones en el programa conjunto de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática duplicaron también el número de plazas y entre las más demandadas están Mecánica y Electrónica. Además ambas titulaciones ampliaron finalmente el cupo de alumnos ante las peticiones y tienen una de las ocupaciones más elevadas de toda la UVigo, un 150% en ambos casos. Y el otro nuevo grado simultáneo de Industriales, Ingeniería Biomédica/Ingeniería Mecánica, también acabó con una ocupación del 133,3%.