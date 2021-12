Con temperaturas que no superaron los 13 grados centígrados y mínimas rozando los 0, el concello ourensano de Calvos de Randín revivió ayer la lacra de los incendios forestales. Esta vez no hay atisbo alguno de duda sobre su intencionalidad, ya que se registraron hasta siete focos de llamas simultáneos en la parroquia de Randín, íntegramente en el Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, el incendio comenzó a las 17.08 horas en siete localizaciones diferentes a la vez. Los servicios de extinción derivaron para su control a dos agentes forestales, cuatro brigadas y una motobomba que, pasadas las 19.00 horas. A caer la noche, el fuego quedó controlado tras quemas tres hectáreas. Medo Rural recuerda que existe un teléfono anónimo (900 815085) al que acudir para realizar denuncias sobre sospechosos de provocar incendios.