“La madurez se retrasa por causas sociales: ya hablamos de ‘adultescentes’”

Inquietud por su presente e incertidumbre por su futuro. Los jóvenes actuales están atrapados en una etapa que en otro tiempo era de tránsito: la salida de la adolescencia hoy se ha convertido en una nueva Ítaca. El doctor por la Universidad de Vigo y psicólogo clínico, coordinador de la Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e na Adolescencia (ASEIA), Ricardo Fandiño, es coautor del ensayo “Ser adolescente: ¿Transición o destino?”, junto con la psicóloga, pedagoga y sexóloga, Vanessa Rodríguez. Otra clave de este tiempo es que el cuerpo ha sido desplazado como lugar de la experiencia por un mundo virtual. Ellos trazan una mirada positiva, desde la complejidad y la esperanza sobre “las adolescencias contemporáneas”.

–Dicen que “el trabajo con el adolescente contemporáneo se presenta como un gran desafío y un enigma por resolver”. ¿Por qué?

–La idea es separar el adolescente como edad que separa la infancia de la adustez, de las ‘adolescencias’ como un modo de comportarse, actitudes o de funcionamiento mental. Las adolescencias ya no se corresponden solo con los adolescentes. Hay una adolescencia que es un modo de estar en el mundo y que se extiende mucho más allá, hasta invadirlo todo. En este mundo actual, incluso podría decirse que todos tenemos un funcionamiento mental muy adolescente. Piensa en la línea imaginaria que divide a Greta Thunberg de Donald Trump. ¿Quién es el adolescente y quién adulto?

–Dicen que cada vez se retrasa más la edad de salida de la adolescencia, ¿la ‘madurez’ no llega hasta entrados los 30?

–La pregunta sería cómo llegamos a ser adultos. ¿Quién llega y de qué manera? Se supone que la adultez tiene que ver con hacerte cargo de tu propia vida; algo del orden de la emancipación y la madurez... Pero parece que cada vez llega más tarde y que las circunstancias sociales hacen que se prolongue cada vez más la adolescencia. Usamos la expresión ‘adultescentes’: serían los que están en edad adulta, pero que siguen teniendo un comportamiento muy adolescente.

–¿Incapacidad de comprometerse?

–Por ejemplo, con un trabajo. O dificultades para comprometerse en las relaciones. Impulsividad, baja tolerancia a la frustración, inestabilidad... Características que siempre hemos atribuido a la adolescencia han empezado a copar todas las edades. La idea es cómo los adolescentes se quedan atrapados en esa etapa.

–¿Lo que antes se conocía como síndrome de Peter Pan?

–Sí, así es. Cuando hablamos de adolescentes tenemos tendencia a tomar como referencia la nuestra propia. Es un error porque estamos descontextualizando la adolescencia contemporánea, que tiene rasgos diferenciales: la digitalización de la vida cotidiana es algo esencial en ellos. No entran y salen de internet: ellos viven en internet una vida paralela en la que hay una dimensión presencial y una virtual. Para nuestros adolescentes no es posible salir de internet. Yo sí sé lo que es, porque viví sin internet;_ellos, no. La fortísima emergencia del feminismo y la visibilización de la diversidad sexual ha cambiado la percepción que ellos tienen de la construcción de su identidad. También, la desaparición de rituales que tenían que ver con el acceso a la vida adulta y que hace unas décadas estaban muy marcadas y hoy aparecen más diluidos: el matrimonio o una pareja, un trabajo estable, comprar un piso...

–Se les ‘demoniza’ por los botellones y durante toda la pandemia por saltarse las normas, pero ¿cómo ven el futuro los adolescentes?

–El futuro ya no es percibido como algo relacionado con el progreso; sino con una connotación terrible. El futuro da miedo. Ellos están muy influenciados por la percepción del cambio climático, por ejemplo. Los adolescentes de hoy son estos, no los que nosotros fuimos.

–Save the Children acaba de alertar: los trastornos mentales en niños y adolescentes se triplican con la pandemia. El 3% ha pensado en el suicidio. ¿Se han agravado conductas?

–Creo que la pandemia, más que un causante de grandes problemáticas de salud mental, en el caso de los adolescentes ha sido un catalizador. El caldo de cultivo estaba ahí y la pandemia disparó estas problemáticas. En España , ya prepandemia había un 33% de pobreza infantil y casi 40% de paro juvenil. Lo dice Save the Children y nosotros lo vemos. La situación socioeconómica es un factor importante.

–¿Las relaciones más digitales e impersonales a las que obligan estos tiempos, acarrearán filias y fobias?

–La medida sanitaria central es la distancia física. Es necesario y entendible, pero tiene repercusiones en una edad a la que están construyendo su identidad y esa construcción pasa por el descubrimiento de su cuerpo y del cuerpo del otro. La medida que propusimos como alivio fue fomentar la digitalización, cuando antes de la pandemia había cierta inquietud porque los medios digitales se usaban mucho. Y con el COVID, ¡los reenviamos ahí! Claro que eso tiene consecuencia en el desarrollo de la sexualidad. ¿Por qué? Hay una vía de encuentro entre ellos que no pasa por el cuerpo vivenciado, sino por la pantalla. Aparecen más dificultades para establecer relaciones corporales. Pero creo que la pandemia fue más un amplificador que una causa.

–¿Qué propone a madres, padres, formadores, docentes, educadores...?

–Primero, no trasladarles el mensaje de los de su generación van a vivir peor. Y en el día a día, compartir experiencias y espacios: no una habitación mirando cada uno a una pantalla.