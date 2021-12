Los médicos aplauden relajar la norma para trabajar en la privada, pero lo ven insuficiente

Positiva, pero insuficiente. Así consideran los médicos la decisión de la Consellería de Sanidade de relajar sus normas de incompatibilidades para los trabajos entre el ámbito público y el privado y evitar así la fuga de médicos fuera del ámbito de la Xunta, atraídos por mejores condiciones, fundamentalmente, económicas.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, reconoció el lunes que estudian flexibilizar el régimen de incompatibilidades, que en Galicia es de los “más restrictivos” de España. Su paso está motivado por los fichajes de la sanidad privada de médicos del ámbito público, ofreciendo salarios cada vez más altos.

“Esta decisión no solucionará ese problema; además, debería consensuarse con los sindicatos y los colegios profesionales”, advierte Isidro Lago, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, quien denuncia una discriminación en Galicia, al vincular el complemento específico a la exclusividad. “Dos profesionales que trabajen en la administración no cobran lo mismo si uno de ellos trabaja para la privada por las tardes o en sus ratos libres, a pesar de hacer las mismas horas”, critica.

Además, la legislación impide a los facultativos de la pública que trabajen en la privada tratar a pacientes derivados del primer ámbito, es decir, en la concertada, algo que piden cambiar los médicos.

En este punto insiste José Luis Jiménez, presidente del Colegio de Médicos en Ourense, que recuerda que en Galicia y Asturias el complemento específico vincula muchos conceptos, entre ellos la compatibilidad, por lo que trabajar para la privada supone perder otros pluses incluidos dentro de este epígrafe. “Eso supone una reducción de 800 euros al mes para un médico que compatibilice la pública y la privada”, denuncia. Ante esa situación, “muchos profesionales se marchan a la privada” atraídos por mejores salarios, como publicó FARO el martes.

Jiménez destaca la herencia de este problema desde hace años. “Cuando el PP ganó las elecciones al bipartito o en 2009, ya prometía resolverlo, pero no lo hizo”, recuerda.

Aun así, facilitar que los médicos de la sanidad pública puedan trabajar por las tardes para la privada no solucionará el problema de falta de facultativos que la Xunta utiliza como argumento ante las críticas a las listas de espera.

Las clínicas privadas ofrecen salarios más altos para atraer facultativos

“Es una decisión tardía, sobre la que estamos totalmente a favor, pero es insuficiente”, indica Luciano Vidán, presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, quien cree que contribuirá a “poder atraer talento y que no se marche el que ya está en el Sergas a la privada”, pero reclama mejorar condiciones, como cupos de pacientes o guardias.

“Con la nueva normativa, podría frenarse un poco, pero no se solucionará todo el problema"

Eduardo Iglesias, presidente del Colegio de Médicos de Lugo, incide en la necesidad de regular no solo la compatibilidad, sino la exclusividad. “Si estás en la privada con una excedencia, no puedes operar pacientes derivados de la lista de espera pública”, expone, antes de alertar de que las empresas se llevan muchos profesionales ofreciendo mejores sueldos. “Con la nueva normativa, podría frenarse un poco, pero no se solucionará todo el problema. Eso pasa por contar con más especialistas, especialmente teniendo en cuenta que en los próximos 10 años se va a jubilar muchísima gente”, añade.

En este punto, Isidro Lago coincide con la demanda de la Xunta de reclamar al Gobierno central incrementar las plazas MIR para formar a los licenciados. “Tenemos muchos licenciados en ciencias de la salud que no pueden convertirse en médicos porque no tenemos plazas suficientes para formarlos. No es entendible”, apunta.