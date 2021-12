Casi 3.800 docentes y familias piden ampliar el profesorado de refuerzo

Si el de 2020 fue un curso anómalo por la irrupción del COVID, que obligó a estudiantes y a docentes a confinarse y a forzar lo que sabían de educación a distancia –y no siempre, según investigaciones publicadas, con los resultados óptimos–, en el actual la Xunta había previsto tratar las lagunas en los conocimientos del alumnado con el plan Recupera, denominación bajo la que aunó las fuerzas de dos programas de apoyo, ARCO y PROA, para anunciar, entre otras medidas, un “plan de choque” nada más empezar en los colegios en septiembre. No obstante, los efectivos de esas iniciativas, en concreto del PROA, no resultan suficientes y llegan tarde. Al menos así lo denuncia desde change.org una petición promovida por maestros y suscrita hasta el momento por casi 3.800 docentes y padres de alumnos.

En la petición, se explica que, en teoría, el programa ARCO está pensado para lograr una escuela “de calidad e inclusiva” y para fomentar el éxito escolar y prevenir tanto el absentismo como el abandono prematuro de los estudios. “No se cumplen los objetivos del programa con tan solo dos meses escasos de duración”, reprocha el texto de la petición. En concreto, esta detalla que el apoyo, que debería haber comenzado en septiembre, cuando arrancó el curso, no llegó hasta mediados de octubre cuando no se retrasó “aún más”, dado que la última vacante ARCO se adjudicó en noviembre. Además, los impulsores ven “una incongruencia pedagógica” que mientras hay cursos que tienen apoyo todo el año, otros solo lo reciban dos meses y que este personal consista en la “mayoría” de casos en contratos a media jornada y “en el mejor de los casos” de apenas dos meses. Aseguran que el grueso de centros solo cuentan con un especialista en Pedagogía Terapéutica y que “buena parte del alumnado” que recibió ese refuerzo se quedará “sin ningún tipo de apoyo” el resto del año. De ahí que pidan la continuidad del programa en el segundo y el tercer trimestre para que el alumnado “pueda alcanzar los objetivos” y beneficiarse del “refuerzo, apoyo y consolidación de los aprendizajes para favorecer su participación” en el aula. Por otro lado, sindicatos como STEG, CIG y Anpe, además de la Confederación Anpas Galegas han denunciado que la Xunta no está cubriendo todas las bajas de profesorado desde que comenzó este mes. En concreto, las vacantes pendientes de cobertura en centros escolares públicos ascendían ayer en la web de la Xunta a 317 y se remontan al 30 de noviembre.