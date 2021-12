La seguridad en internet es (más) cosa de niñas

Antes de que la pandemia trastocara el funcionamiento de los colegios, una de las citas habituales eran las charlas de cuerpos y fuerzas de seguridad dentro del plan director para la mejora de la convivencia y seguridad en centros educativos. En los últimos años uno de los temas más demandados por progenitores y docentes es el relativo a los peligros de la red, un contexto en el que los menores interactúan desde temprana edad y en donde, como revelan numerosos estudios, el último promovido por Unicef, no es inusual que contacten con desconocidos e incluso que lleguen a quedar con ellos.

La preocupación de padres, de fuerzas de seguridad y de la Administración –hasta el punto de que la Consellería de Educación impulsó una materia específica, Identidade dixital, que eligen unos 300 alumnos cada curso en ESO–, ese ambiente de miedo, parece haber calado, sobre todo entre las niñas, quienes, por otra parte, se conectan más que sus compañeros de pupitre, según datos de Interior. Sin embargo, esos mismos estudiantes flojean al saltar del terreno de la teoría al de la práctica. Porque una cosa es la predisposición hacia lo digital y otra, la capacidad real de uso.

Según una investigación publicada en la revista “Tecnología educativa” que analiza las competencias digitales entre estudiantes gallegos de Primaria, es en la dimensión de seguridad en donde el alumnado obtiene la puntuación más elevada, todo lo contrario de lo que ocurre en lo relativo a creación de contenidos, resolución de problemas o informacional, con puntuaciones que no llegan ni al cinco cuando se valoran las preguntas de un test relativas a conocimientos.

“Esta discrepancia”, señalan las autoras, Almudena Alonso y María Ainoa Zabalza, del departamento de Didáctica de la Universidade de Vigo, “podría estar justificada en el discurso que permea a los preadolescentes en su relación con la tecnología, cargado de alarma social sobre los peligros y riesgos de las tecnologías digitales”, que alude, señalan, a “cuestiones de vicio, abuso, adicciones, problemas de visión o de acoso como ciberbullying o sextorsión”. No obstante, esos mismos menores “están lejos de haberlo interiorizado e incorporado en sus prácticas”, sostienen.

Este discurso, añaden las investigadoras, “se recrudece con las niñas y jóvenes, consideradas de mayor riesgo potencial”. Al respecto, aducen, los resultados de la prueba cuantitativa que reparten entre los escolares muestran que las niñas superan a los niños en todas las dimensiones de competencia digital, pero “especialmente” en lo tocante a seguridad, donde ellas sacan 6,82 puntos de media frente a un 6,33 entre los chicos. “La penetración del discurso del miedo, más restrictivo para ellas, responsabilizándolas por su condición de género, se evidencia en las puntuaciones de la prueba”, recoge el artículo.

El discurso del miedo

“Se observa”, prosiguen las autoras, “que este discurso, del miedo, se ha popularizado y extendido entre los y las jóvenes, pero no supone consciencia crítica ni comprensión crítica del contexto mediático en el que se circunscriben sus prácticas con tecnologías digitales”. De hecho, aseguran que “las niñas puntúan más alto en actitudes que aluden a prácticas prudentes en el uso de los medios” y sin embargo, advierten que “esa prudencia no se traslada a las prácticas, lo que evidencia un discurso reproducido que no supone reflexión crítica ni conocimiento”. Ese discurso emerge con “frecuencia” de las familias, añaden, que no cuentan con herramientas o “se sienten indefensas para proteger a sus hijos e hijas”.

El trabajo, que recoge datos relativos a 764 escolares de 6º de Primaria de diversos centros de Galicia con representación de las cuatro provincias y que incluye un test que pone a prueba conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes establecidas en el marco europeo de competencias digitales, concluye, en general, que entre los preadolescentes hay una “mayor predisposición” que “capacidad real de uso”, porque las medias en actitudes (8,04 sobre 10) superan a las obtenidas en conocimientos y capacidades (5,10). En el área de conocimientos solo aprueban en seguridad (5,68 y en Comunicación (5,42), pero en creación de contenidos no llegan a alcanzar el 5.

Hay que tener en cuenta que esos niños serán los adultos del mañana. Entre los adultos gallegos de hoy, estudios cifran en 180.000 los inactivos y parados que tienen carencias en el campo de la digitalización. El estudio observa que estudiar en un centro TIC ayuda a manifestar un “mejor desempeño”.