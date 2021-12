El PSdeG reúne hoy a su nueva ejecutiva por primera vez desde el Congreso Nacional que proclamó a Valentín González Formoso como secretario xeral en un encuentro “de presentación” –a las 17.00 horas en un hotel de Santiago– en el que, por el momento, no estará sobre la mesa el relevo de Gonzalo Caballero como portavoz parlamentario de los socialistas gallegos. Así lo aseguró el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, que apuntó que los cambios en la estructura del grupo parlamentario son un asunto que “ya se hablará” en próximas reuniones.

Formoso indicó en A Coruña que el relevo de Caballero no es “un tema urgente”. “Se acordará cuando toque, no es un tema que me obsesione”, aseveró para luego incidir en que se reflexionará para analizar “la transmisión del mensaje de la nueva ejecutiva” en el Parlamento y “qué perfil es mejor” para hacerlo. Preguntado por Gonzalo Caballero y su actitud en el Congreso Nacional, ha afirmado que es un compañero al que aprecia.