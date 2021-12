Feijóo cree que el ascenso de Silva en el PSOE “no podía ser peor” y ella rebate: “Le dejo la basura”

Guerra abierta entre el PP y el PSdeG a propósito del nombramiento de Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, como nueva presidenta del partido socialista bajo la dirección de Valentín González Formoso. El líder de los populares y titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que “no se podía elegir peor” por parte de la cúpula del PSdeG, mientras la dirigente pontevedresa zanjó el asunto con contundencia: “La basura la dejo para Rueda y Feijóo, que es donde les gusta estar”

El conflicto procede de la sentencia del Tribunal Supremo de hace una semana que ratificó la condena a casi seis años de cárcel a un funcionario del ayuntamiento de Vigo por idear un plan para adjudicar varios contratos menores a una empresa concesionaria y, así, pagar un salario a la cuñada de Silva. La adjudicación irregular de contratos costó 108.000 euros a las arcas municipales, que ahora el funcionario condenado y otro sentenciado tendrán que devolver. Silva no fue investigada en la causa.

“Si el nuevo secretario general [del PSdeG] quiere voluntad de consenso, acuerdo y pacto, no podía elegir a una política más especialista en confrontación e insulto y si quiere erradicar cualquier tipo de corrupción y corruptela en el partido, no podía elegir peor que la nueva presidenta”, declaró Feijóo en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.

No se quedó ahí y añadió a sus críticas al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Si habla de regeneración política en España, aseguró, “no puede estar peor acompañado”.

Buenas prácticas

“Así no podemos seguir, esto no pueden ser las buenas prácticas ni ejemplo para presidir un partido”, sostuvo Feijóo. En su opinión, “si es la tarjeta de presentación del nuevo socialismo en Galicia” solo servirá para “hacer bueno lo viejo”. “El socialismo bueno en Galicia desde hace tiempo ya no está en la escena política, lamentablemente”, cerró sobre una cuestión que los populares criticaron desde que el miércoles por la mañana se conoció la designación de Silva. Hasta el presidente del PP estatal, Pablo Casado, se refirió al asunto para añadir munición a sus críticas.

Por su parte, Silva rechazó la petición de dimisión de todos sus cargos, que le exige el PP. “Yo no me voy a embarrar en la basura en la que vive el Partido Popular”, respondió a la prensa tras la junta de gobierno provincial. “La basura se la dejo para el señor [Alfonso] Rueda y para el señor [Alberto Núñez] Feijóo, que es donde les gusta estar, embarrándose ahí, y además son los que están dando las instrucciones a esta gente”, añadió.

La presidenta de la Diputación de Pontevedra acusó al PP de fomentar los “circos” y rechazó entrar en ellos, recordando las declaraciones del portavoz socialista en la institución, Carlos López Font, que recordó que Silva no fue investigada en la causa y que se trataba de una “asquerosa campaña de persecución” por parte del PP.