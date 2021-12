El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presentó ayer en Santiago su libro “Política para adultos” en un evento en el que señaló al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como referente en la práctica de este tipo de política y pronunció una arenga contra el “contagioso” populismo, llegando a reivindicar, en un contexto marcado por el COVID, que también sería “necesaria” una “vacuna” frente a estos contagios.

“Podría limitarme a decir que política para adultos es la que hace el presidente de la Xunta. A partir de ahí me levantaba y me iba”, arrancó su discurso un Rajoy ante decenas de asistentes reunidos en un acto en que el propio Feijóo fue el encargado de presentarle.

“El populismo es contagioso si uno no se anda con cuidado”, sentenció, y recordó que así lo subraya en su libro, en el que habla de sí mismo y “además mal”. “Me dejé llevar por la influencia de los populistas y por la opinión pública”, remarcó, convencido de que no solo los políticos deben actuar “como adultos” si no también “los banqueros, los empresarios, los sindicatos y los periodistas”.