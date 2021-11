El Gobierno aboga por una ABAU con menos contenidos y “más competencial”

Más cambios en la selectividad. Si esta semana la ministra de Educación, Pilar Alegría, avanzaba cómo el Gobierno trabaja en un modelo con “margen” para las autonomías, pero “más homogéneo de aspectos fundamentales para todo el territorio”, ayer el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, daba más pistas al apostar por una ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) “más competencial” –en consonancia con los nuevos currículos en los que trabaja el Ministerio de Educación promovidos por la Lomloe–, que se adapte a la aplicación de conocimientos antes que a la mera reproducción de contenidos y al abogar por una reducción de los contenidos que los candidatos deben estudiar.

Lo explicó en el 35º Diálogo de Educación, acto organizado por la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), al ser preguntado por las pruebas de acceso a la Universidad.“Tendrá que ser más competencial”, indicó

Durante su intervención, Tiana comentó que desde el Ministerio se están “analizando distintos modelos” de la ABAU, como ya había indicado Alegría, pero, en cualquier caso, también avanzó ya que no va a suponer “una ruptura total” con lo que hay ahora, pues el Bachillerato es una etapa que tiene “mucha historia y tradición”. No obstante, el número dos de Educación sí se mostró partidario de reducir los contenidos que tienen que estudiar los alumnos de Bachillerato para realizar dichas pruebas: “Lo que no puede ser es un listado infinito de temarios, no ofrecen la mejor formación”.

Tiana se refirió además a las reformas en materia educativa en las que está trabajando el Gobierno, como es la “modernización del currículo”. “Hemos intentado darle la vuelta a los procedimientos tradicionales”, admite Tiana. En lugar de fijar qué materias han de impartirse o durante cuántas horas, hay que enfocarse en el “tipo de personas” que se quiere formar, señaló. “Por eso, una pieza muy importante en los currículos es el perfil de salida de los alumnos”, añade. Pero este cambio legislativo ha de ir acompañado, dice, de un cambio en la “cultura escolar” que hay en España. “El tema de la repetición, más que por normativa, viene por convicciones, creencias u opiniones del cuerpo educativo”, menciona.

En este sentido, descarta que con el decreto de evaluación en Secundaria y Bachillerato no se incentive a los alumnos a esforzarse. “Lo que pretende el Gobierno es que el aprendizaje escolar sea “una mezcla de atractivo y exigencia”, alega, y “no consigues que eso se desarrolle exclusivamente por la exigencia o por temor a la repetición”, agrega Tiana, que niega que con este decreto se regalen títulos.