El último patinazo del patinete eléctrico

La futura ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial no contempla la obligación general de contratar un seguro de responsabilidad civil para patinetes. Desde el Consejo General de Mediadores avanzan que se trata de “un gran error”. “No tiene sentido que los carritos de golf estén asegurados, a pesar de circular en espacios acotados y privados y un patinete, que se usa en vía urbana y cuya curva de accidentes no deja de crecer, no lo necesite”.La razón estaría en que no está catalogado como vehículo a motor, sino de movilidad personal. No tiene matrícula y por tanto, tampoco seguro obligatorio.