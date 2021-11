Maternidad ‘a contracorriente’

Cuando la ministra de Sanidad Ana Mato decidió en 2014 suspender de la cartera pública el derecho a la reproducción asistida pública al que las mujeres sin pareja y lesbianas podían acceder desde 2006, diciendo aquello de que “la falta de varón no es un problema médico”, la administrativa gallega Marta Guerreiro estaba a punto de plantear a su familia su firme decisión de ser madre soltera. “Yo tenía muy claro desde que era pequeña que sería madre aunque no tuviera pareja”, asegura. Dos años más tarde, con 35, lo anunció en su fiesta de cumpleaños en A Coruña y, animada por una pariente ginecóloga, se decidió a hacerlo con ayuda de la sanidad pública. Hoy, Celia es una realidad que cumple tres años, avenida tras un embarazo que llegó al cuarto tratamiento. “Todo merece la pena”, indica Marta.

Algo similar le ocurrió a la ourensana Adriana Martínez, que estuvo tres años a tratamiento en la sanidad pública desde que en 2016 y con 29 años decidió no esperar la coyuntura –ni a la pareja– perfecta. El tiempo de ser madres era ya. “Me apetecía formar una familia monomarental”, asegura. Y ahora, esta profesora de Infantil goza de su pequeña de un año en brazos, mientras recuerda las dos inseminaciones fallidas en un año y medio –con material genético de donante– al tiempo que agradece que “en el inicio todo fue bastante rápido” a través del Sergas.

“Me costearon la medicación y trataron casi 4 años, pero no entiendo por qué no funciona todo el año” Adriana Mtez. Losada - Profesora

Para su tratamiento, al no tener pareja, fue derivada al área sanitaria de Vigo, aunque el proceso se inició en el servicio de reproducción asistida en Ourense. La sanidad pública ofrece actualmente la oportunidad de hasta seis tratamientos. Finalmente y cuando estaba ya en lista de espera para fecundación in vitro, se quedó embarazada. “La sanidad cubre un tratamiento costoso y también todo el seguimiento ecográfico”, valora. “Sin embargo, uno de los handicaps, al menos aquí, es que en temporada estival el servicio cierra”, asegura. “Fui a pedir cita en junio y me dieron vez en solo una semana... pero luego no volvía a haber consulta hasta después del verano y, luego, volvían a cerrar en Navidades”, comenta como parte negativa. Lo mismo sucedía en los puentes. ¿Por qué son vitales los días? Porque los ciclos hormonales y de ovulación no entienden de días festivos. Esta circunstancia, en su caso, contribuyó a alargar el proceso. Luego, todo fue bastante ágil para esta maestra de 34 años. “El seguimiento del tratamiento es bastante continuo”, reconoce.

Las mujeres lesbianas y las que no tienen pareja acceden ya a tratamientos de reproducción asistida a través de la sanidad pública en Galicia, a pesar de que esta prestación no estaba incluida en la Cartera de servicios básicos estatal. El Ministerio de Sanidad procedió hace una semana a la firma de una orden ministerial para garantizar que las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja y las personas trans con capacidad gestante puedan recibir tratamientos de Reproducción Humana Asistida (RHA). Revertía así lo que se había anulado antes, en un “día histórico”, según la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB).

Del mismo modo, en Galicia, el colectivo “Nós Mesmas” se felicita de que la prestación se extienda a otras comunidades pero reconoce que muchas parejas gallegas de lesbianas se han beneficiado ya. Nadie les preguntó por su orientación sexual.

La delegación gallega de Madres solteras por elección valora también la medida muy positivamente: “Celebramos la noticia porque pone fin la una situación que consideramos injusta en la que se nos discrimina por el simple hecho de no tener pareja. Lamentablemente, aún queda mucho camino por recorrer para que los derechos de nuestros hijos y hijas se vean equiparados a los de aquellos con dos progenitores, como, por ejemplo, con la aplicación de los permisos por nacimiento y cuidado del menor que estamos reclamando en los tribunales”, explicó la delegada gallega Miriam Rodríguez.

“Hubiera chocado contra un muro en Primaria si no tuviera información previa de una ginecóloga” Marta Guerreiro - Administrativa

Entre los escollos del sistema con los que se encontró la gallega Marta Guerreiro se encuentra, precisamente, que “aunque el acceso y el procedimiento es fácil, el trato personal deja mucho que desear, así como la falta de información”. “En Primaria a mí no se me dio información cuando la solicité; hubiera chocado contra un muro si no tuviera información previa de una ginecóloga”, explica.

En la práctica, en Madrid o Galicia ya se garantizaban estos tratamientos independientemente de la condición sexual y estado civil, al igual que Cataluña, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Cantabria. Navarra también lo tenía incluido en el sistema sanitario público desde 2017, así como País Vasco y Castilla La Mancha.