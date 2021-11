El rector de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), Miguel Ángel Escotet, presentó esta mañana en Santiago el escudo, el logotipo y el modelo educativo de la institución, que echará a andar el próximo curso con una oferta inicial de cuatro titulaciones de grado que se impartirán tanto en la sede del campus de Vigo como en la de A Coruña y cuatro másteres, dos de ellos todavía en proceso de elaboración. En el caso de los grados, desde la organización destacan cómo la Ingeniería de Empresa es una "novedad" en el sistema universitario español.

En el acto, Escotet destacó cómo la UIE nace abierta a la “colaboración” con el sistema universitario de Galicia, que calificó de “bueno”. En esa línea, incidió en que la propuesta formativa de Abanca no viene a competir con otras instituciones similares, sino “consigo misma” para mejorar. No obstante, tampoco es la intención de la UIE “copiar” el modelo de las tres universidades gallegas y así lo muestran una serie de planteamientos que Escotet desgranó en la rueda de prensa.

Notas de acceso y de permanencia

Por ejemplo, no solo habrá nota mínima para entrar (6 y 7), y pruebas de acceso propias además de la ABAU, sino que se exigirá lo que denominan "un índice ponderado de permanencia" de 6 para arriba, en el caso de los grados, y de siete en adelante, para poder permanecer en la titulación. Para evaluar el rendimiento del alumno no habrá exámenes finales: la filosofía es incidir en la evaluación continua. Sí habrá recuperación, durante el verano, porque, como señaló Escotet, será una universidad que funcione doce meses al año y en el período estival también permitirá a los estudiantes lo contrario: avanzar. El modelo educativo también incluye prácticas semestrales extracurriculares obligatorias desde el inicio de los estudios y que culminarían en el último semestre de carrera ya con prácticas relacionadas con el plan de estudios en empresas relevantes tanto de España como "internacionales".

Asimismo, los alumnos podrán cambiar de carrera al segundo año con un cien por cien de validez de los créditos si siguen en la misma rama o un 70% si se cambia de rama. La idea es no penalizar al estudiante y que este no pierda tiempo o dinero. Al respecto, Escotet no habló de cuánto costará estudiar en la UIE, pero sí insistió en que un 15% de rendimientos se reinvertirán en becas para permitir el acceso de quienes tengan el "talento", pero no los fondos. Esas becas funcionarán ya desde el principio, indicó.

Ramas

El funcionamiento de la universidad de Abanca arranca inicialmente con cuatro grados de dos ramas: Grado en ADE y Grado en Administración de Negocios Digitales e Ingeniería en Sistemas Inteligentes y de la Empresa. Todas ellas están en proceso de verificación. La nueva ley de universidades les exige al menos apostar por una rama más del conocimiento y Escotet aseguró que están trabajando en ello, si bien no quiso dar detalles. Solo avanzó que su plan es abrir una nueva titulación de grado cada año, también para adaptarse a los nuevos requisitos legales.

Tampoco ofreció datos concretos de alumnado, aunque sí indicó que será “limitado”. “No estamos aquí por el negocio, sino por la calidad”, aseguró el rector de la UIE, quien insistió en que su objetivo no es hacer “negocio”.