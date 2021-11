Los ayuntamientos disponen de seis meses para implantar el nuevo impuesto de plusvalía

Los municipios llevan desde el día 26 de octubre que se dictó la sentencia sin recaudar por este tributo, de ahí la premura de Hacienda para tenerlo listo cuanto antes y además hacerlo mediante un real decreto-ley, lo que permite que pueda entrar en vigor de manera inmediata, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin perjuicio de que posteriormente se pueda tramitar en el Parlamento como proyecto de ley sujeto a cambios.

Pese a la premura de la entrada en vigor de este nuevo texto legislativo, el Gobierno dará a las entidades locales seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal, aunque el texto entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), presumiblemente hoy mismo.

Cabe recordar, además, que el fallo del alto tribunal no permite que los contribuyentes puedan reclamar las autoliquidaciones ya firmes o que no estén recurridas a la fecha de la sentencia, por lo que este decreto no tiene efectos retroactivos.

Dos opciones

La reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros fija dos opciones de cálculo para el impuesto de plusvalía. En concreto, los ciudadanos podrán elegir entre un método basado en multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que fijará el Gobierno o bien podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.

En caso de que el contribuyente no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, quedará exento de pagar este impuesto.

El Gobierno plantea unos nuevos coeficientes que se aplicarán sobre el valor catastral y que se actualizarán con carácter anual a través, por ejemplo, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

En cualquier caso, los ayuntamientos tendrán potestad para rebajar el valor catastral del suelo hasta un 15% para conseguir que el impuesto refleje la realidad inmobiliaria del municipio. También se gravarán las plusvalías (ganancias) generadas en un solo año en las transacciones de inmuebles, para mantener la presión fiscal sobre las operaciones de carácter especulativo.

Caballero

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, celebró la “adecuación” del impuesto de plusvalía y apuntó que el anterior impuesto “no era justo y no respetaba los derechos de los ciudadanos”.

Caballero subrayó que comparte “enteramente” la resolución del Tribunal Constitucional, ya que el impuesto de plusvalía era “injusto e infinidad de veces excesivo”, al haberse diseñado en un contexto de crecimiento económico.

Tras la crisis de 2008, recordó el presidente de la FEMP, ocurría que “muchas veces la plusvalía no tenía relación con la realidad” y los ciudadanos tenía que pagar incluso aunque no hubiera existido esa plusvalía, por lo que se producía un “fenómeno de confiscación”. Finalmente, Caballero, que recordó que ya en 2015 pidió la reforma de este tributo, expresó su esperanza de que el nuevo impuesto “sea justo para los ciudadanos”.