Los barones del PSOE ponen en valor la cumbre gallega sobre financiación

Los presidentes socialistas que más abogaron por las alianzas y conversaciones autonómicas sin importar las siglas fueron precisamente tres de los convocados el día 23 a la cumbre de Galicia con Núñez Feijóo como anfitrión, a pesar de que tanto el PSOE como el Gobierno la intentaron frenar. De hecho, estaba prevista para el pasado día 2, pero se tuvo que aplazar por la desconfianza socialista sobre las auténticas intenciones del político gallego, en el que vieron la intención de crear un frente contra el Gobierno y otras comunidades.

Primera reunión

La reunión de ayer –la primera de otras que vendrán – duró algo más de dos horas y la dirección federal pudo constatar de primera mano las diferencias que anidan en sus presidentes autonómicos, con intereses contrapuestos en sus propias filas sobre financiación autonómica y con unos barones que no están por la labor de compartir el mismo credo al pie de la letra. Consciente de ello, Ferraz acordó realizar –mediante un comunicado– un llamamiento a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con implantación nacional, “a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista”.

En el encuentro participaron, por parte de la ejecutiva federal, las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario de Política Autonómica y presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara. En cuanto a los barones autonómicos, estaban los de Aragón, Javier Lambán, de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de Baleares, Francina Argmengol, de Valencia, Ximo Puig, de Asturias, Adrián Barbón, y de La Rioja, Concha Andreu, y representantes de los gobiernos socialistas de Navarra y de Canarias.

Frentes abiertos

A la reunión se llegó con la polémica por los frentes abiertos entre distintas comunidades. A una primera alianza entre Andalucía (PP), Valencia (PSOE) y Murcia (PP), que defiende un modelo con la población como criterio básico para el reparto de fondos, se sumó –frustrada en un primer momento– la réplica de la cumbre en Galicia con Aragón (PSOE), Extremadura (PSOE), Asturias (PSOE), Castilla-La Mancha (PSOE), La Rioja (PSOE), Cantabria (PRC) y Castilla y León (PP), territorios que abogan por un sistema que compense la dispersión poblacional y el envejecimiento, pues son dos característica que elevan el coste de los servicios públicos.

Esas mismas posiciones las defendieron ayer en la reunión de Madrid, evidenciando que el PSOE está muy lejos de consensuar un modelo en sus propias filas, y frente a la desconfianza con la primera convocatoria de la cumbre gallega, García-Page, Barbón y Lambán defendieron la utilidad de la reunión en Galicia y de explorar el entendimiento con otros territorios aunque no sean del mismo partido. A la cumbre también asistirá la presidenta de La Rioja, que fue la primera en descolgarse la primera convocatoria, por lo que el día 23 habrá pleno en Santiago.

Diálogo sin siglas

Es más, los tres barones anteriores enfatizaron, en declaraciones previas a la reunión, el valor de este diálogo entre comunidades por encima de las siglas, en réplica a la advertencia de Isabel Rodríguez, un par de horas antes, de que se deben acabar con los frentes porque si se aborda la financiación autonómica de este modo está “perdida”.

“Vamos a ir a la reunión, no es un frente contra nadie porque lo primero yo no lo permitiría”, dijo Barbón. “No es un frente contra el Gobierno, ni nada que se le parezca, sino un encuentro para ratificar posiciones”, indicó Lambán. “Hay que normalizar el diálogo y el debate. Hay veces que llamamos frente a una reunión de presidentes del PSOE y del PP y luego hablamos de diálogo cuando nos reunimos con independentistas”, comentó García-Page. En la reunión de Ferraz no se dio indicación alguna sobre la asistencia a la cumbre de Galicia.