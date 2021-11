El BNG de Pontón: más verde y feminista

El BNG, con Ana Pontón al frente, logró en cuatro años pasar de 6 diputados a 19, superando el récord de 18 escaños del histórico Xosé Manuel Beiras. La gesta incluye la desaparición de la Cámara autonómica de En Marea, nutrida con los nacionalistas huidos de la formación frentista tras la Asamblea de Amio, el cónclave de la escisión, y el sorpasso al PSdeG con cinco escaños más que los socialistas. El domingo, en su XVII Asamblea Nacional, pretende dar un paso al frente y abrir una nueva etapa. Presentarse ante la opinión pública ya no como la fuerza líder de la oposición, que lo es, si no como la alternativa al PPdeG con opciones reales de ganar la Xunta. Para ello, los nacionalistas saben que deben “sumar fuerzas”, “ampliar base social”, según sus propias palabras. Deben ir más allá del voto nacionalista, pues, según el CIS, sólo el 4,5% de los gallegos se considera únicamente gallego. Además ya no tienen competencia en el caladero nacionalista tras el fiasco de En Marea. Este voto lo tienen amarrado. Así que deben ir a pescar a otros bancos, y de ahí el punto de inflexión que supone la tesis política que se aprobará el domingo en A Coruña.