Montero anuncia una reforma legal inmediata del impuesto de plusvalía

El propósito del Gobierno es llevar la reforma al próximo Consejo de Ministros, que en principio podría ser el lunes 8 de noviembre, ya que el martes es festivo en Madrid. Si no es posible, la reforma legal iría a la siguiente reunión del Consejo de Ministros, según confirmaron fuentes de Hacienda. Una de las cuestiones en estudio por parte del Ministerio es la de dotar de cierta retroactividad a la nueva norma, para que sea eficaz desde el mismo momento en que la sentencia del Constitucional surta efecto anulando un impuesto esencial para los ingresos de las corporaciones locales.

Impacto en Galicia

Este tributo es de carácter potestativo, lo que deja en manos de los ayuntamientos la capacidad de decidir si lo implantan u optan por no cargar al contribuyente con otro impuesto. En el caso de Galicia lo están aplicando 115 concellos, con unos ingresos que suponen unos 47 millones de euros anuales, mientras que en el conjunto de España son 3.500 los municipios que lo aplican por el que recaudan 2.500 millones de euros.

Tras la sentencia, conocida el pasado día 26, los concellos gallegos con este tributo implantado lo han dejado cautelarmente en suspenso a la espera de la nueva regulación que apruebe el Gobierno central para determinar cómo se recalcula el importe del impuesto que grava la revalorización del terreno en los casos de venta, donación o herencia de una vivienda. Los trámites se siguen haciendo con normalidad, pero no se liquida la operación de traspaso de la titularidad del inmueble. Esto no quiere decir que las arcas municipales no vayan a cobrar el tributo, sino que aguardarán a la nueva redacción legal del impuesto para calcular el importe correcto.

La sentencia del Constitucional es muy restrictiva y apenas deja margen para que los contribuyentes puedan impugnar. Cierra la puerta a que puedan reclamarse las liquidaciones tanto definitivas como provisionales que no fueran recurridas antes del fallo judicial, así como a las autoliquidaciones para las que no se hubiera solicitado una rectificación. O sea, que solo puede pedirse la devolución de lo ya pagado si se hubiera presentado una reclamación formal antes del 26 de octubre.