El Sergas llama a jóvenes nacidos desde 2001 a 2007 para la 'repesca' de la vacuna de la meningitis

Ahora, desde Atención Primaria se cita y ofrece este fármaco cuando acuden al centro de salud a los que aún no tienen esa vacuna ampliada, mientras que antes se pedía que ellos contactasen con el sistema sanitario. Actualmente, solo la población gallega de entre 15 y 19 años sobrepasa los 112.000 habitantes, según el Instituto Galego de Estatística con datos de 2021.

El cambio de la vacuna que solo protegía contra el meningococo C a la que inmuniza frente a los serogrupos C, A,W e Y se produjo en 2019. Al tiempo que se instauraba esa nueva inmunización a los niños de 12 años en Galicia –con la nueva vacuna tetravalente–, el Sergas trató de activar un programa extraordinario para los adolescentes que ya habían sido vacunados en su tiempo frente al meningococo C, para ampliar su protección. Con la pandemia de por medio y el cambio de esos jóvenes, que pasaron de la edad pediátrica a adulta, esa ‘repesca’ no ha finalizado aún y recientemente la Xunta anunciaba su extensión a 2022.

El programa gallego de vacunación eligió usar el fármaco “Menveo” que, en pacientes de más de 10 años y adultos presenta una respuesta inmune “óptima con una sola dosis”, siendo la persistencia de la respuesta a los 5 años de la vacunación por lo menos de un 70% para los serogrupos C, W e Y. “El plan se puso en marcha para anticipar la prevención de las infecciones causadas por el menigococo Y y W, a la vista del aumento de su incidencia observada en países del entorno como Reino Unido y Holanda”, explicaron en la Dirección xeral de Saúde Pública entonces, ya que la introducción de la vacuna tetravalente fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

“La idea es hacer vacunación de rescate, es decir, además de vacunar ACWY a los 12 años cada año, vacunar varias cohortes más adicionales para acelerar el beneficio y conseguir la protección indirecta de todas las edades”, explicaron fuentes médicas .

Con la vacunación tetravalente en adolescentes se pretende inmunizar al principal grupo poblacional involucrado en el transporte y transmisión del meningococo, consiguiendo protección adicional frente a los serogrupos W, Y y A, al tiempo que se mantiene la ya consolidada en el calendario de vacunas frente al meningococo C. La enfermedad meningocócica invasiva se presenta fundamentalmente en población infantil, origina importantes secuelas y tiene una alta letalidad.

“Lo ideal es vacunar tambien a los lactantes, tanto de B como de ACWY, y es un buen momento para hacerlo ahora" Federico Martinón - Pediatra e investigador clínico

Aún así, el pediatra, experto en vacunas e investigador clínico Federico Martinón asegura que muchos pediatras se muestran partidarios de ampliar la vacuna ACWY en lactantes, y también la B en lactantes y adolescentes: “Lo ideal es vacunar tambien a los lactantes, tanto de B como de ACWY, y es un buen momento para hacerlo ahora que hemos entendido el valor de las vacunas, y para devolver el favor a los niños, que han tenido un comportamiento ejemplar en esta pandemia, y merecen ser potegidos de lo que sin duda los pone en peligro de muerte y secuelas graves, como es la enfermedad meningococica”, aseguró.