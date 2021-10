“Los presupuestos cambian la balanza en la inversión en Galicia, pero la Xunta no ayuda”

–¿Y existe complicidad por parte de la Xunta?

–Echo en falta que la Xunta se esté sumando a este plan y a esta inversión histórica para Galicia, principalmente a la hora de aplicar sus competencias. Lo primero que nos encontramos cuando se aprueba una transferencia de fondos es una mirada hacia fuera de queja, en lugar de ponerse a trabajar.

–Existe cierta nebulosa sobre qué supondrá el plan de recuperación. La Xunta presentó proyectos tractores sin concretarlos demasiado y tuvo una discusión con Nadia Calviño, que le pidió menos pero más detallados. ¿Qué va a suponer esos fondos en concreto?

–A un gallego que está conectado a internet le diría que el plan de banda ancha viene del plan de recuperación. Se acaba de aprobar una línea de 250 millones para que en 2025 llegue la fibra óptica al 100% de Galicia. El plan ya es una realidad. Sobre los proyectos de la Xunta, debo aclarar que no presentó proyectos tractores: presentó 140 proyectos que le pasaron por delante de la puerta, pero no filtró. No hizo estudios detallados ni le dijo al Gobierno cuáles son los capitales, que es lo que pidió la vicepresidenta primera.

–Esto coincide con una crisis industrial. La Xunta culpa al Gobierno y la oposición gallega señala que Feijóo tiene competencias en la materia. ¿Qué sucede y qué soluciones pueden aplicarse?

–Hay una causa común: la falta de un plan industrial en esta última década. Y que la Xunta tiene competencias no lo dice el PSdeG. Lo dice el Estatuto de Autonomía.

–¿Quiere decir que usa la Xunta al Gobierno como coartada?

–Deja de ejecutar sus competencias y se esconde de los problemas de Galicia. Con lo que no consigues solucionar los problemas es lanzando acusaciones a Madrid o escondiéndote.

–La falta de acuerdo para aprobar los presupuestos estatales, ¿impediría la recuperación?

–Con los presupuestos que hay para Galicia, que no saliesen adelante sería un fracaso absoluto del resto de partidos y, sobre todo, del PP, que gobierna en la comunidad. Pero al margen de eso, confío en que salgan adelante porque son sociales. Es muy difícil decir no a 3 de cada 4 euros a gasto social.

–La reforma laboral ha tensado la cuerda en las relaciones PSOE-Unidas Podemos. ¿Romperá la coalición de gobierno?

–Sin diálogo ni acuerdo no vas a ningún sitio. Hay que llegar al bien común y eso va a primar en la reforma laboral.

–¿Habrá traspaso de la AP-9?

–Ahora hay que establecer las condiciones de ese traspaso. Pero me queda lo importante. El otro día fui a A Coruña y la vuelta me salió gratis.

–¿Qué le parecen los continuos tirones de orejas por ampliaciones de la concesión, peajes abusivos, la obligación de pagar a Audasa 14 millones por la rebaja de las compensaciones por Vigo-Rande y a Barcala...? ¿Cómo se le explica a la ciudadanía?

–Ha sido este Gobierno el que ha puesto la fórmula que beneficia a todos los gallegos: las bonificaciones. Hasta ahora lo que se hacía era “yo hago, pero invita otro”. Estamos pagando las consecuencias de ese pasado.

–Con las bonificaciones también paga toda la ciudadanía, use o no la AP-9.

–Eso abre también el debate del pago en las autovías.

–¿Está a favor?

–Estoy a favor de hablarlo. Me parece bien que un camionero extranjero o un turista pague por usar las vías españolas.

“No descarto las primarias para ser candidato a la Xunta”

–Hoy se celebran primarias en el PSdeG. ¿A quién apoya: a Gonzalo Caballero o a Valentín González Formoso?

–Como delegado del Gobierno, tengo un deber de respetar a mis compañeros. Lo que pongo es mi granito de arena. Mañana, quien gane, sea Valentín o Gonzalo, me va a tener a su lado para llevar las políticas nacionales a la Xunta. Ahí me tendrán. Les deseo suerte a los dos y corresponsabilidad. El que no gane, que sume.

–Son primarias a la Secretaría Xeral. ¿Le gustaría optar a las primarias para ser candidato del PSdeG a presidir la Xunta en 2024?

–No descarto nada. Algo aprendí en política. Antes decía la próxima semana, ahora digo mañana no sé qué va a pasar.

–¿Es el Cholo Simeone de la política gallega: partido a partido?

–Mi lema en Ames era paso a paso. Tiene que ser así. Programar a medio plazo, pero actuar paso a paso. En ese sentido, no descarto nada porque debo sumar al partido. Mi objetivo es que el PSdeG gobierne en la Xunta. Fuera de eso, no sé qué pasará. Hace seis meses no sabía que iba a ser delegado del Gobierno. Cuando llegó el reto, lo asumí.

“Se estudia la conexión de Stellantis a la red de Muy Alta Tensión; para Ence, la alternativa es el traslado”

–Transición Ecológica trasladó a la Xunta que no habrá conexión de Muy Alta Tensión para Stellantis, que lo considera imprescindible para fijar la industria del automóvil al territorio. ¿Es definitivo?

–No, no lo es. Se han presentado enmiendas por parte de Stellantis y de la Xunta que están siendo estudiadas por el ministerio. Como dice el alcalde, es algo clave para Vigo.