El interés por los másteres se desinfla mientras resiste en el conjunto del Estado

Galicia cayó del segundo a noveno puesto en titulados que prosiguen estudios tras finalizar el grado en cuatro años | Un 24% da el paso, frente al 33% en Asturias

Además, Galicia pierde posiciones en un listado en el que era prácticamente la líder. Solo los asturianos optaban en mayor proporción en 2014/15 por seguir formándose en un máster en que los gallegos. En cuatro años, Galicia ha caído desde la segunda posición hasta la novena, tras perder seis puntos en la tasa de transición, un récord de descenso que se produce mientras la media estatal crece, poco –0,05 puntos porcentuales–, pero crece. En la práctica si en 2014/15 proseguía estudios de máster casi uno de cada tres estudiantes egresados de las universidades gallegas, en la actualidad los que se deciden a dar ese paso tras finalizar el grado no llegan a uno de cada cuatro.

Y eso a pesar de que los precios medios de los másteres gallegos, en el caso de los habilitantes, los necesarios para ejercer alguna profesión, son los más bajos del país y, de hecho, en el último curso analizado por el Ministerio de Universidades su precio en la comunidad se había igualado al de los grados.

O pese a que el último análisis de inserción laboral publicado por la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (Acsug) muestra asimismo entre quienes cursan estos estudios un aumento medio en el salario de 226,59 euros en comparación a la situación laboral previa a su realización.

Dicha encuesta, relativa a la promoción que finalizó estudios en 2013/14 en la comunidad, permitía dilucidar por qué los jóvenes se animaban a seguir formándose en másteres. Sus respuestas aludían sobre todo a la obtención de “una mayor especialización en el mercado de trabajo, ampliar las salidas laborales y lograr un mayor desarrollo profesional”, aunque también mencionaban, en segundo lugar, “complementar” la formación académica previa para realizar el doctorado o, de tercera razón, que el máster era obligatorio para su futuro empleo o perspectiva laboral (caso profesores de secundaria, abogados...)

El informe estadístico del Gobierno central facilita, por otro lado, el dato de qué porcentaje de jóvenes titulados se anima a hacer un máster en concreto en la misma universidad donde cursó el grado. En Galicia esa tasa sufrió igualmente un descenso: en 2014/15, ascendía a un 18,6% y retrocede al 14,5% en el último curso examinado.

No obstante, no todos los que se animan a hacer un máster lo hacen al año siguiente de finalizar sus estudios de grado, que es lo que analizan esas cifras. Otra estadística, más actualizada en ese caso, permite constatar cómo en 2019/2020 la mayoría sí engancha una formación con otra (un 71%), pero cuatro años antes (2015/16) quienes optaban por no dejar ningún intervalo de grado a máster suponían once puntos más, lo que implica que han ganado peso en la matrícula quienes acaban decidiéndose a realizar un posgrado algún tiempo después de titularse.

Lo que sí ha ido a más en ese mismo período de cuatro años son las notas: la media es de 8,33 (frente a 8,25), aunque el rendimiento –número de créditos superados por matriculados– de los estudiantes se ha rebajado ligeramente desde el 90,4 hasta 88,9.