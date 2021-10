“Sacar pecho” tras el cáncer de mama contra la vulnerabilidad

“El día que me dijeron ‘tienes cáncer de mama’ me quedé muda; en shock”, reconoce la presidenta de la Asociación de diagnosticadas de Cáncer de Mama y Ginecológico (ADICAM), Olga Sotelo Pastoriza. Clavada a la silla, con su hijo al lado, aún recuerda aquella consulta de Ginecología para recoger los resultados de una mamografía, que reveló un bulto de 3 centímetros en su seno derecho. En los quince años de camino desde que escuchó ese duro diagnóstico que le caló en la conciencia, ha superado los mazazos de una mastectomía parcial, con linfadenectomía axilar (extracción de los ganglios) y tratamientos de quimio y radioterapia durante un año en el hospital Povisa. “Y sigo caminando, no miro atrás”, reconoce esta luchadora de 73 años que agradece la “inmejorable” atención sanitaria recibida. Sobrevive. Pero con secuelas.