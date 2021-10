Solo unos centenares de metros separan el Maycar y el Ruta, dos templos de la noche compostelana, del Pazo do Hórreo, sanctasanctórum de la democracia gallega. Una pequeña distancia física que se agiganta en lo simbólico. ¿Qué tienen que ver dos garitos de última hora con la respetable sede de la soberanía popular? A priori, nada. Pero este viernes, en la última jornada de la sesión más solemne del año, el Debate sobre el Estado de la Autonomía, las dos discotecas favoritas de los estudiantes (y no tanto) para acabar (o no) la fiesta en Santiago aparecieron en la tribuna de la Cámara.

Fue en boca de la diputada del BNG Olalla Rodil, 32 años, que protagonizó un duro discurso sobre la situación de lo que definió como generación "estafada", la que va de los 20 a los 35 años. "Á que lle prometeron que o mundo se rendiría aos seus pés nada máis saír pola porta da facultade, e o único que atoparon foi a ringleira do paro con máis xente que a cola do Ruta e do Maycar en hora punta". Una alusión muy de actualidad, ya que el Maycar reabre esta misma noche después de pasarse cerrada toda la pandemia, mientras que el Ruta ha estado en los titulares por las aglomeraciones, e incluso altercados, que se generaron algunas noches recientes en su exterior. No se han visto esas cargas policiales, de momento, en las oficinas de empleo.

El anecdotario del Debate de Política Xeral de este año ha tenido un aire juvenil. Si Rodil se refirió a esos dos garitos, que rápidamente identificarían varias generaciones de estudiantes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llevó al Parlamento los gustos decorativos de la adolescente Ana Pontón. Fue en la primera jornada de la sesión plenaria, cuando el mandatario deslizó que la líder nacionalista "forraba la carpeta con imágenes de [Jordi] Pujol e [Juan José] Ibarretxe". Ante el revuelo en las bancadas del BNG, Feijóo, que buscaba vincular la hoja de ruta de Pontón con la de los independentistas catalanes y vascos, apostilló que si no era cierto lo retiraba.

La líder nacionalista, en su turno posterior, rehuyó entrar en a quién homenajeaba en las cubiertas de su material escolar —cuando Ibarretxe llegó a lendakari ella era una estudiante de Ciencias Políticas de 22 años—, pero no desaprovechó el pie para lanzarle una carga de profundidad a Feijóo. "Preocúpanme máis que os amigos do PP se forren con Galiza", le espetó, en alusión directa a los beneficios de las eléctricas por la subida de la luz y la relación del popular con Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.