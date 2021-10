Comunidades autónomas como Valencia, Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Baleares, las que tienen un mayor porcentaje de deuda sobre su PIB, urgen un alivio de su carga por parte del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta en el pleno del Congreso de los Diputados, el 22 de septiembre. “Cuando abordemos el modelo de financiación autonómica, tendremos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con la deuda”, avanzó Montero.

Cualquier medida para condonar o renegociar la deuda en estas comunidades suscita recelos en otras como Galicia o Madrid que han advertido contra la discriminación que supondría premiar a gobiernos autonómicos endeudados frente a quienes gestionan bien sus cuentas y cumplen las reglas fiscales. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mostró su rechazo en más de una ocasión a que se beneficie a las comunidades incumplidoras, y se perjudique así a autonomías como la gallega que cumplieron con los límites de gasto impuestos y no abusaron de la deuda.

La situación financiera de las comunidades autónomas se agravó a partir de la crisis financiera de 2008. Las autonomías más endeudadas empezaron a tener problemas para financiarse y el Gobierno habilitó un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), por el que el Tesoro se endeudaba a mejor precio y luego traspasaba la liquidez a las autonomías, pero a cambio éstas debía realizar ajustes en sus cuentas. Entretanto, Galicia se siguió financiando en los mercados, a unos intereses más elevados para no comprometer su autonomía financiera. Feijóo criticó que no se premiara a las comunidades cumplidoras y finalmente el Ministerio de Hacienda habilitó un “FLA bueno”, que permitía a comunidades como Galicia obtener liquidez en condiciones ventajosas y sin contrapartidas a cambio.

La ministra de Hacienda no ha aclarado todavía cómo se abordará el problema de la deuda acumulada pero si vincula el posible alivio a situaciones de infrafinanciación de comunidades como Valencia y Murcia, a las que citó en una respuesta en el Congreso al diputado de Compromis, Joan Baldoví. “Comparto con usted que esa insuficiente financiación ha generado, al menos, si no toda, una parte muy importante de la deuda de la Comunidad Valenciana”, dijo Montero. “Y es obvio que en la Comunidad Valenciana la infrafinanciación se ha convertido en deuda y que en Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda”, añadió. “¿Toda? Probablemente, no; pero, sin duda, una gran parte de esa deuda es achacable a la infrafinanciación”. Y es ahí donde la ministra dejó un compromiso en el aire que fue saludado por el diputado valenciano: “Celebramos que por primera vez en esta Cámara haya reconocido que con la deuda hay que hacer algo; una deuda que no viene del mal uso de los fondos de nuestros representantes públicos, sino que viene, en gran medida, por esa financiación”. Una valoración parecida formuló después el conseller Vicent Soler.

De los algo más de 51.000 millones de euros de deuda acumulada en la Comunidad Valenciana (el 47,8% del PIB regional en el segundo trimestre de 2021), el gobierno de Ximo Puig estima que unos 23.000 millones (casi la mitad del total) obedecen a los menores recursos que los sucesivos modelos de financiación autonómica han otorgado a este territorio.

El anuncio de la ministra tampoco pasó desapercibido para el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), quien consideró “una buena noticia” que el Ministerio de Hacienda “rectifique” sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y el reconocimiento de la deuda de las comunidades infrafinanciadas.

Castilla La Mancha, con una financiación por debajo de la media, también espera del Ministerio de Hacienda una medida de alivio, “para que la deuda no sea una losa imposible de levantar y para poder tener capacidad para acudir a los mercados financieros cuando sea preciso”, en lugar de tener que pedir el dinero prestado al Estado, explican en la comunidad autónoma.

Baleares mantiene viva su demanda de una condonación de los 5.000 millones de deuda que la comunidad vincula a la infrafinanciación acumulada entre 2002 y 2009.

Cataluña es la comunidad con mayor volumen de deuda en cifras absolutas, con un total de casi 81.900 millones, equivalentes al 37,1% del PIB regional. Más del 75% de la deuda pública catalana está contraída con el Estado, a través de los mecanismos estatales de facilidad financiera, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El rating de calificación de la deuda catalana, en zona de ‘bono basura’, impide el acceso a los mercados financieros de la comunidad. El ratio de financiación por habitante ajustado (según el concepto propio del modelo autonómico) que recibe Cataluña se sitúa en torno a la media o ligeramente por encima. Con todo la comunidad catalana también esgrime una demanda de alivio de deuda vinculada a una infrafinanciación.

Por el contrario, los niveles más bajos de deuda los tienen Canarias, Madrid, Euskadi, Navarra y Galicia, donde su endeudamiento equivale al 19,3 por ciento de su PIB.

Más de la mitad del total de la deuda autonómica lo es con el Estado, a través de mecanismos de facilidad financiera, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Básicamente hay dos formas de abordar una quita: una condonación de deuda o una renegociación de plazos y tipos de interés. Ninguna de ellas es pacífica desde el punto de vista político. Por esa razón, la palabra “condonación” parece, proscrita del debate.

Las autonomías piden consolidar los 16.000 millones del fondo COVID

Para acabar con la menor financiación que sufren algunas autonomías sin que sea a costa de lo que ingresan otras, se da por hecho que el Estado tendrá que acabar inyectando dinero nuevo en el sistema. Siempre ha sido así, en cada una de las sucesivas revisiones del modelo de financiación autonómica. El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, reclamó en el Foro La Toja que los 16.000 millones del ‘fondo COVID’ que el Estado transfirió a las comunidades en 2020 se consoliden en la bolsa de la financiación autonómica. Esta cantidad ha bajado a 13.400 millones en 2021 y será de 7.000 millones en 2022, pero los gobiernos autonómicos aspiran a consolidar los 16.000 millones iniciales. Tras un retraso de más de seis años en la renovación del actual modelo de financiación autonómica de 2009 (que debía haber sido revisado en 2014), todo apunta a que está se pondrá en marcha a partir del próximo mes. La ministra Montero se ha comprometido a hacer una propuesta en noviembre sobre un primer aspecto del modelo: cómo tener en cuenta en el nuevo modelo la variable población. “Veremos el peso que la población ajustada debería tener en el conjunto del modelo. En lo que estamos trabajando es en cómo tiene que computar el envejecimiento, en cómo tiene que pesar la población infantil respecto a las necesidades educativas, en qué tipo de elementos se tienen que tener en cuenta para que el criterio de población ajustada refleje la realidad del consumo de los servicios públicos o en qué necesidades del sistema son necesarias para garantizar que en el último rincón de España se presten servicios sanitarios o servicios educativos”, anticipó la ministra en el Congreso el 22 de septiembre. En espera de que el Ministerio de Hacienda empiece a poner sus propuestas sobre la mesa, las comunidades avanzan en cuajar alianzas entre las que mantienen intereses compartidos, sin reparar en las siglas de sus formaciones políticas.