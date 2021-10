El campo de estudio de la Directora científica de ECOBAS (Economics and Business Administration for Society) de la UVigo, María Loureiro, se centra en la economía ambiental y los recursos naturales. Catedrática en Economía, forjó su carrera en EEUU y Noruega. Entre sus informes, el elaborado para la Fiscalía de Galicia en relación a los costes ocasionados por el naufragio del “Prestige”.

🟢Luz verde da @UniversidadeUSC para o recoñecemento de ECOBAS como centro de Investigación Interuniversitario. Enfilamos a recta final cara o total recoñecemento por parte da @Xunta como Centro de Investigación Interuniversitario (SUG).



+ info aquí: https://t.co/ECnqCguvCX pic.twitter.com/XKLdDEvUyL — ECOBAS (@ECOBAS_) 1 de octubre de 2021

Recientemente, su nombre aparece también entre el grupo de 100 expertos y expertas que asesoran a Moncloa en el proyecto estratégico “España 2050”, que aborda retos como los efectos económicos y sociales de la pandemia, el cambio climático, la digitalización, el envejecimiento o la igualdad.

Próximamente participará en las jornadas “Galicia Innovation Days”,–se celebran online entre los días 25 y el 29–, en las que se presentarán proyectos innovadores financiados con fondos europeos que buscan una transición hacia una economía sin emisiones contaminantes y que organizan Xunta y Feuga.

–Participa en el grupo de debate “¿Cómo apoyar la transición hacia una Europa climáticamente neutra?”

–Estas jornadas pretenden introducir el esquema fundamental de las nuevas ayudas de la UE en los Clústers relevantes, que se denominan con números del 1 al 6. Yo estoy en el Clúster 5, de clima, energía y movilidad. Ahí se abordan problemas muy serios en la transición energética –que tiene que ser justa y rápida– hacia una Europa descarbonizada, o al menos neutra, en 2050. Es fundamental que existan estos “Innovation Days”, tanto para darlo a conocer a la empresa como para sensibilizar a la sociedad civil de la situación y de los cambios necesarios.

–El último informe del IPCC ha dejado claro que el tiempo apremia en el cambio climático.

–El tiempo apremia y la capacidad de reacción es fundamental y va a determinar el éxito de muchas de las políticas que se contemplan y se pondrán en marcha. Eso es ya innegable.

–Los cambios, ¿tenderán a ser drásticos?

–Estas líneas de investigación son fundamentalmente necesarias porque necesitamos hacer cambios a la hora de comportarnos a nivel global. Hay que variar la forma que tenemos de consumir, de producir, de desplazarnos... y eso implica infinidad de mudanzas organizativas, institucionales y también de nuestro comportamiento como individuos. Realmente los datos que acaban de darse a conocer indican que, además de que el cambio climático es más evidente que nunca, se está acelerando. Tenemos un espacio temporal para establecer políticas con éxito.

–¿En qué momento está Galicia?

–El momento actual es muy decisivo. Vemos que el precio de la electricidad se está disparando por diferentes factores, siendo uno de ellos el precio del gas y los derechos de emisión. Un aumento en la demanda muy considerable también condiciona el crecimiento del precio de la energía, ya que estamos en un momento de retomar actividades luego del COVID.

–Galicia, sobre todo en su parte atlántica, aparece en las predicciones como menos afectada por la subida de temperaturas que el sur de España. ¿Jugaremos con esa ventaja?

–De acuerdo con diferentes modelos y escenarios para 2050, Galicia y la cornisa cantábrica se verán menos afectadas en la subida media de las temperaturas. Es algo a lo que tenemos que sacar ventaja y saber gestionar, porque no significa que el proceso de cambio climático no nos afecte: podremos tener eventos extremos o cambios de frecuencia de las precipitaciones. No vamos a vivir ajenos a ello. También en el norte de España y en Galicia tenemos más recursos naturales: acuíferos y masa forestal. Primero tenemos que saber preservarlos, por lo que debemos combinar las políticas de mitigación y de reducción de emisiones, con otras políticas de adaptación al cambio climático: de nuestros ecosistemas terrestres y forestales. Incluso en la agroindustria.

"Establecer una economía resiliente a la crisis del clima es casi un deber ético como generación"

–Ese reto es importante para Galicia, por el alto número de explotaciones. ¿Qué proponen?

–Habrá que utilizar especies más resilientes a temperaturas más elevadas, repensar técnicas tradicionales de agricultura olvidadas o incluso gestionar el agua como se hacía antiguamente, tanto en la recogida de pluviales como en los turnos de riego. Había depósitos de agua y cada agricultor tenía derecho a usarla para regar en días determinados; era un derecho compartido. Tenemos muchos recursos que se verán afectados y necesitamos establecer ya una economía resiliente al cambio climático. Es casi un deber ético como generación.

–¿Qué más puntos positivos tiene Galicia?

–Tenemos mucha capacidad de producción de energías renovables, pero también hay que repensarlas para que sea una producción sostenible y facilitar la transformación de nuestra economía de forma justa. Sería una lástima que toda esa energía no fuera canalizada convenientemente hacia nuestra agricultura o recursos industriales. No solo tenemos que poner en valor nuestra capacidad productiva, sino pensar en nuestros modelos de producción y distribución energética más conscientes con el medio y con nuestra economía. Hay modelos de producción más a pequeña escala o en cooperativas que podrían ser muy interesantes.

"Tenemos que pensar en modelos de producción y distribución energética más conscientes con el medio y con nuestra economía"

–¿Debería de ayudar también la política fiscal?

–Los cambios no van a suceder de forma automática. Si existe una reforma fiscal ‘verde’, la transformación será mucho más efectiva y justa.