“El principal agente responsable de la lucha contra el cambio climático es la política fiscal: a nivel de impuestos, así como a través del desarrollo tecnológico de las energías alternativas”, indicó el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, consultado sobre la asunción de este objetivo ‘verde’ en España durante la celebración del III Foro La Toja. Además, urgió al Gobierno a diseñar cuanto antes un programa de consolidación fiscal para ejecutarlo de manera gradual una vez la crisis se dé por finalizada y la recuperación de la economía sea “sólida” tras la pandemia del COVID-19. Es “absolutamente fundamental” que España, así como el resto de países europeos, diseñen este programa de consolidación fiscal, ante el incremento de la deuda y del déficit estructural por la crisis, valoró De Cos. “El diseño se debería anticipar, porque sería un elemento de credibilidad para la política económica muy importante y su ejecución debería ser más tarde”, aconsejó el responsable financiero en una mesa redonda titulada “Herramientas para la recuperación”.

La presidenta de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), Cristina Herrero, coincidió con De Cos en la necesidad de un marco de reglas fiscales más sencillo, tras hacer un balance de la situación en Europa, y aludió a Plan de consolidación fiscal. Herrero consideró necesaria la reforma del marco fiscal tanto europeo como nacional y ha abogado por simplificarlo –con reglas más sencillas– ya que el actual tuvo una complejidad creciente y considera que es muy difícilmente trasladable a la ciudadanía y, por tanto, puede generar desafección. Ha respaldado igualmente que el nuevo marco fiscal debería anclarse en el nivel de deuda y prestar atención especial a la sostenibilidad de la deuda pública. “Tendrían que establecerse sendas diferenciadas para los países europeos dependiendo de su posición de partida”, valoró.

Para este cometido, Herrero apreció un “camino largo por recorrer” y sin eludir la posibilidad de nuevos ‘shocks’ del sistema –perturbaciones extraordinarias como la de la pandemia– “que van a repetirse con más frecuencia”. De acuerdo con las previsiones, la presidenta de la AIReF ha recordado que será en 2023 cuando se pueda volver al sistema de reglas fiscales temporalmente suspendido para facilitar medidas ante la pandemia, y la duda es si para entonces habrá habido ya una reforma.

Previamente, De Cos hizo hincapié en las carencias que presenta actualmente la Unión Económica y Monetaria. Entre ellas, ha destacado que los tipos de interés naturales de la economía son hoy más bajos que al inicio de la creación de la unión. “Esto tiene implicaciones muy serias”, ha advertido el gobernador, tras señalar que entre las razones para ello pueden estar la baja productividad, la demografía y desigualdad. Otro aspecto a mejorar, según el gobernador, es que la política fiscal no puede dejarse solo en manos de organismos nacionales, sino que, en su opinión, debe ser algo común.

Además, ha criticado que la implementación del pacto de estabilidad y crecimiento “ha fallado” y hay reglas fiscales que no se han cumplido en las épocas de bonanza económica –puso como ejemplo el boom inmobiliario–. En este sentido, ha abogado por analizar medidas para lograr presionar a los gobiernos para que apliquen las reglas.

Para ello, considera que el papel de las autoridades fiscales independientes, como el caso de la AIReF en España, es “fundamental”. En este sentido, ha apostado por que estos organismos no solo tengan una función de seguimiento de la política presupuestaria, sino que incluso puedan gestionar la reversión automática a la senda establecida en el caso de que se produzcan desviaciones. “Sé que es un salto político muy atrevido, pero si no afrontamos este problema de la implementación, todos los demás elementos no van a servir, porque nos vamos a encontrar en la siguiente crisis económica sin esos márgenes de maniobra que nos van a obligar a hacer una política fiscal procíclica”, ha augurado.

Por su parte , el consejero delegado de Citadel, Ángel Ubide, propuso unas ‘recetas’ para abandonar la asimetría generada en la zona euro y negó que la economía estuviera “dopada”, ante la apreciación de presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, que actuó de moderador: “Crear empleos de calidad exige no tener políticas económicas dopadas; la realidad acabará siendo un buen test”, dijo.

Europa en una encrucijada: la regulación digital va “lenta” y China acelera en el 5G

“En la finca tiene que haber un perro”. La expresión tan gráfica del presidente del Instituto Hermes, Enrique Goñi, ilustra la necesidad de una regulación del ciberespacio con una carta de derechos digitales o un fichero público de agresores, en que 17 grupos de trabajo del ente ya investigan y alertan a la clase política. Goñi lamentó que salvo en algunos estados de EEUU y Chile, los derechos civiles digitales vayan “muy lentos” y que se carezca por el momento de medidores de impacto de la alfabetización digital, “del mismo modo que existen análisis de impacto ambiental” y en un momento en que se prevé una fuerte inyección de fondos de la UE para mejorar las competencias digitales. Otra de las voces expertas, el ex comisario de la UE, sir Julian King, coincidió en el “desafío” de “la ciberseguridad”. “Creo que hay muchas ventajas en una colaboración estrecha entre EE UU y Europa.”, se postuló tras repasar proyectos en marcha como los chips de los vehículos semiconductores. Por su parte, la directora del Programa Asia en European Council on Foreign Relations, Janka Oertel, alertó de la velocidad de China en cuestiones como el 5G y urgió la necesidad de un planteamiento común con EE UU. “El tiempo es importantísimo y crucial porque la rivalidad geopolítica será mucho más intensa. China va a una velocidad más rápida de lo esperado, así que debemos de agilizar también la negocicación trasatlántica, debemos de dejar de debatir sobre cuestiones que no son tan importantes. Si perdemos mucho tiempo cambiando las reglas, China habrá ganado la carrera”, sostuvo en la mesa redonda “Digitalización: las reglas del juego”., que estuvo moderado por el senior adviser de Flint Global, Carlos López Blanco.

Los ‘Einstein’ en la innovación y que FP gane más prestigio por su empleabilidad

Uno de los mayores gurús europeos en el “futuro del empleo”, el director, de “Future of Work” de la University of Oxford, Carl Benedikt Frey predijo en el Foro que “en España habrá más especialización de los trabajos que sean presenciales” en un horizonte post-pandemia, al tiempo que avanzó que la mayor digitalización y “trabajo remoto” no acabará con el empleo. “Me gustaría que los titulados estuvieran más en contacto con el mundo de la innovación, quizás haya Einstein que vayan por otro camino”, indicó. Asimismo, la directora de ISEAK (Initiative for Socio-Economic Analysis and Knowledge), Sara de la Rica, aludió a la “importante necesidad de presencialidad en los empleos, porque somos ‘seres sociales’ y pensamos bien juntos”, pero –aseguró– “quizás en tareas de ejecución no siempre sea necesario”. “La mitad de las tareas actuales no estarán en dos o tres décadas” y señaló a las predicciones de su colega de debate (Frey), que vaticinó “que desaparecerían el 47% de los empleos en EE UU”. El director General de Fundación Empresa Universidad Gallega, Javier Pereiro, aludió a que en el mercado laboral “nos encontramos con una sobrecualificación de hasta el 30%” y aludió al plan encargado por la Xunta para crear titulaciones ‘ad hoc’ acordes con las necesidades del mercado. Aludió a la necesidad de obtener “competencias digitales avanzadas en titulados superiores”. El presidente MAPFRE, Antonio Huertas, abogó por las empresas con valores sociales y aseguró “no queremos solo una sociedad low cost, deslocalizada y en entornos alejados de neustra realidad”. “¿Sobretitulación o sobrecualificación?”, sacó al debate el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, que aludió a la menor tasa de paro de la FP y llamó a lograr un mayor prestigio de esos estudios.