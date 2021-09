Uno de los mayores gurús europeos en el “futuro del empleo”, el director, de “Future of Work” de la University of Oxford, Carl Benedikt Frey predijo en el Foro que “en España habrá más especialización de los trabajos que sean presenciales” en el futuro post-pandemia, al tiempo que avanzó que la mayor digitalización y “trabajo remoto” no acabará con el empleo en las ciudades.

“Me gustaría que los titulados estuvieran más en contacto con la innovación”, indicó, al tiempo que alerto de que "quizás hoy haya Einstein que no vayan por ese camino". Benedikt Frey explicó que "como en los años 50, los empleos tienen que reinventarse" y aludió a que las generaciones de su abuela nunca creyeron que los nietos trabajarían en lo que hoy hacen.

Asimismo, la directora de ISEAK (Initiative for Socio-Economic Analysis and Knowledge), Sara de la Rica, aludió a la “importante necesidad de la presencialidad en los empleos, porque somos ‘seres sociales’ y pensamos bien juntos”, pero –aseguró– “quizás en tareas de ejecución no siempre es necesario”, al tiempo que alertó sobre la posibilidad de más pandemias futuras que pongan a prueba el sistema.

“La mitad de las tareas actuales probablemente no estarán en dos o tres décadas” y señaló a las predicciones de su colega de debate (Frey), que vaticinó “que desaparecerían el 47% de los empleos en EE UU”. De la Rica pidió, no obstante, que sean “las empresas grandes quienes traccionen esos cambios”.

Por su parte, el director General de Fundación Empresa - Universidad Gallega, Javier Pereiro, aludió a que en el mercado laboral “nos encontramos con una sobrecualificación de hasta el 30%” y aludió al plan encargado por la Xunta para crear titulaciones ‘ad hoc’ acordes con las necesidades del mercado laboral.

Aludió a la necesidad de obtener “competencias digitales avanzadas en titulados superiores”. El presidente MAPFRE, Antonio Huertas, abogó por las empresas con valores sociales y aseguró “no queremos solo una sociedad low cost, deslocalizada y en entornos alejados de nuestra realidad”. “¿Sobretitulación o sobrecualificación?”, sacó al debate el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, que aludió a la menor tasa de paro de la formación profesional y llamó a lograr un mayor prestigio de esos estudios.