Los expresidentes del Gobierno Felipe González (1982-1996) y Mariano Rajoy (2011-2018) protagonizaron uno de los platos fuertes de la III edición del Foro La Toja que comenzó ayer. Sobre la mesa, moderada por la periodista, escritora y analista Gloria Lomana, se pusieron varios temas en los que ambos exmandatarios coincidieron, tanto en la radiografía como en sus receta. El conflicto de Cataluña, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, la defensa de la Constitución del 78, el futuro de los fondos europeos o también de la propia Unión Europea, entre otros.

Constitución del 78

Era un diálogo y a él apelaron ambos expresidentes del Gobierno. Al diálogo y al consenso de la Constitución del 78. Sobre el debate de su reforma, ambos coincidieron que que no es el momento. Aunque uno más que otro. "Pactamos una Constitución no perfecta, pero permite la convivencia y buscar ese espacio de centralidad. Fue fruto de un pacto y, como todo pacto, imperfecto. ¿Se puede mejorar?, sí. ¿Lograr los consensos para mejorarla?, sí, pero cada vez es más difícil porque la política está muy polarizada", remarcó Felipe González.

González: "Cada vez es más difícil porque la política está muy polarizada"

En sintonía con el expresidente González, Rajoy fue más tajante. "La Constitución reformarla hoy no procede", subrayó. "Sigue siendo el punto de encuentro entre la mayoría de los españoles [...] Y cambiar por cambiar es otra de las tonterías que se dicen por ahí. Estoy radicalmente en contra de eso", aseguró el expresidente del Partido Popular.

Cataluña

Sin perder el hilo del "diálogo y el consenso" de la Constitución del 78, Rajoy y González abordaron durante su diálogo en el Foro La Toja el Conflicto de Cataluña. "Es muy necesario que haya acuerdos. ¿Yo estaría en contra de un diálogo con la Generalitat?, no; ¿y con la otra mitad de Cataluña?, no. No estoy en contra. Pero siempre que tenga la seguridad de que el diálogo se hace desde el respeto a la Constitución, no fuera de su perímetro", defendió Felipe González. "Hay que negociar dentro del marco de la Constitución. Y ahí no existe ni amnistía, ni autodeterminación", sentenció el expresidente socialista.

Rajoy: "Quien decide lo que es España no es una parte de España, sino el conjunto de los españoles"

Rajoy, que ejemplificó la buena sintonía que hay entre ambos expresidentes asegurando en su turno de palabra que "podría reproducir todo lo que ha dicho González" sobre el tema de Cataluña, fue más allá. "El referendum es ilegal, porque quien decide lo que es España no es una parte de España, sino el conjunto de los españoles". A mayores, trasladó su teoría sobre que ahora no haya declaraciones de independencia. "Han visto lo que sucede cuando se declara. Y es que el Estado tiene instrumentos para defenderse. Y que esos instrumentos se utilizan con el apoyo de los grandes partidos nacionales".

Futuro de la economía

Un "prudente alegre". Así fue como se definió el propio Mariano Rajoy antes de abordar el futuro de la economía española. "Siempre creo que si se hacen las cosas bien, normalmente el resultado es bueno. La clave es que se haga un buen diagnóstico y que se tenga un mensaje claro: la situación es complicada", aseguró. A partir de ahí -agregó- será importante "tener un plan económico y explicarlo; y aplicar una máxima que -dijo- siempre ha aplicado: "Lo que funciona, no lo cambies".

Sobre la situación actual, Rajoy considera que en esta crisis actual España "está en mejor situación que en la anterior". ¿Por qué? Según su punto de vista, por varios factores: "Europa se ha comportado de forma diferente, el sector financiero no tiene los problemas de entonces; el endeudamiento de las familias es menor... Si lo hacemos bien y los responsables aciertan y se buscan consensos... soy prudente alegre", aseguró Rajoy.

González: "La posibilidad de rebotar la economía española es real y va a rebotar con fuerza; pero no lloverá del cielo como un maná"

Felipe González expresó su convencimiento de que "la posibilidad de rebotar la economía española es real y va a rebotar con fuerza". Pero -señaló- depende del "compromiso" de los ciudadanos españoles. "Esto no llueve del cielo como un maná. Depende de la voluntad de hacerlo", afirmó. "Debe sacarse adelante con esfuerzo, productividad y competitividad",

En cualquier caso, ambos exmandatarios subrayaron la importancia de "crear seguridad y certidumbre" a las empresas.

Fondos europeos

Y precisamente la recuperación económica de España pasará por los fondos europeos, un punto en el que ambos expresidentes de España fueron tajantes.

Felipe González lanzó un mensaje claro a los grandes partidos políticos. "Tienen que ponerse de acuerdo y sentarse hasta que se cansen de estar sentados. Los fondos europeos son muy abundantes en términos históricos, pero son lo que son. Si no lo hacemos bien se acabará la oportunidad. Y hacerlo bien es hacerlo de acuerdo. Hay que hacer un gran esfuerzo de consenso", pidió.

Ambos expresidentes ven un "tema" capital los fondos europeos y piden acuerdo: "Si no lo hacemos bien se acabará la oportunidad", avisan

Rajoy, por su parte, subrayó que se trata de un tema "capital" para España. "Es la primera vez que hay fondos europeos para situaciones como estas. Y el pacto de estabilidad se ha suspendido provisionalmente y no tienen la presión que tuvieron otros. Y el Banco Central Europeo está actuando ahora inteligentemente. Una de las cosas que nos va a legitimar como Unión Europea y como España es hacer un buen uso de los fondos europeos. Es un tema capital para España", considera Mariano Rajoy.

Polarización de la política española

Especialmente críticos fueron con la actual polarización de la política española. Felipe González lamentó además que "están proliferando los inquisidores y torquemadas" que -lamentó- impiden opinar y decir lo que se piensa libremente. "La política está cada día más polarizada y dispersa. Hubo un tiempo en el que tolerábamos a la Inquisición en la historia de España, pero había una sola Inquisición. Ahora debemos tener 25 o 30", aseguró. En cualquier caso, remarcó que "yo digo lo que pienso y pienso lo que digo por una cuestión de responsabilidad".

Ambos critican que florecen "los torquemadas por doquier" en España

Rajoy se sumó a la queja de González: "Florecen por doquier los 'torquemadas' en nuestro país [...] Con absoluta franqueza, tenemos un superávit monumental de ellos [...] Aquí como digas algo que vaya en contra de lo que alguien, no sabemos quién es, decidió que tenemos que hacer los demás te atizan inmisericordemente", lamentó el expresidente del PP.

Ambos también coincidieron en defender y abogar por el bipartidismo: "En este momento hay en el Parlamento 17 partidos políticos y podemos llegar a una situación de ingobernabilidad absoluta, por eso yo siempre he sido partidario del bipartidismo", resumió Rajoy.

Consejo General del Poder Judicial

González y Rajoy también coincidieron durante el diálogo en el Foro La Toja en reclamar un acuerdo entre el PSOE y el PP que permita una renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El expresidente del PP aseguró echar en falta no solo que haya un acuerdo en este tema, sino también en otras grandes cuestiones de país. Por ello, ha pedido esfuerzo para conseguirlos. "Los acuerdos son necesarios y son sinónimo de civilización y dan seguridad. Pero en estos tiempos se echan en falta algunos acuerdos en los grandes temas fundamentales", dijo.

Rajoy: "Los acuerdos son necesarios y son sinónimo de civilización"

González, por su parte, ha dicho que no puede mantenerse la situación de esos órganos y que, en alusión al PP, "los que se llaman a sí mismos constitucionalistas" han de ser muy cuidadosos de que la Constitución funcione. "El incumplimiento flagrante del mandato constitucional tiene consecuencias difíciles de calcular desde el punto de vista de la seguridad jurídica", anotó-

Europa "debe dar un paso adelante"

En la parte final del diálogo, Rajoy y González hablaron también sobre el futuro de Europa y, en particular, sobre materia de defensa y seguridad. "Europa está vieja desde el punto de vista poblacional y al mismo tiempo no es mayor de edad para defenderse y tener un política de defensa con cierto grado de autonomía. ¿Se puede hacer?, sí; ¿hay instrumentos?, sí; ¿chocan con la OTAN?; no", defendió el expresidente socialista.

En este sentido, Mariano Rajoy manifestó su convencimiento de que Europa "necesita una política exterior y de defensa ya". Y, al igual que González, aseguró que no ve incompatibilidades. "Dicho esto, creo que hay que seguir en la OTAN, ya que compartimos los mismos valores de la democracia, la ley, el estado de derecho, la libertad... los derechos humanos... [...] El problema no nos va a venir de Estados Unidos", sentenció.

En este sentido, el expresidente del PP puso el ejemplo de Afganistán. "El papel de Europa fue el que fue. Realmente no fue ninguno. Quedó claro que no hay una política exterior ni de seguridad, ni de defensa", dijo.

Sobre el conflicto de Afganistán, González fue claro. "¿Ha fracasado la transformación de Afganistán?, claro que sí. Si no resuelven Haití, ¿cómo van a resolver Afganistán?. Lo único que ha pasado en estos años, es que la producción y expropiación de heroína se ha multiplicado por diez", sentenció González.