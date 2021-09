La posibilidad en Galicia de incendios de 6ª generación obliga a nuevos protocolos

“En un fuego de convección, el rumbo es impredecible”, alertan expertos

El concepto de incendio de ‘sexta generación’ que se popularizó con el fuego que devastó 10.000 hectáreas en Sierra Bermeja (Málaga) la pasada semana y en el que se murió un bombero durante la extinción ya tuvo precedentes parciales en Galicia en los fuegos que devastaron la comunidad en 2006 y la provincia de Ourense en 2005, en lo que respecta a la “propagación extrema”. Asimismo, en la geografía gallega se podrían desarrollar grandes fuegos convectivos, más peligrosos e impredecibles por estar dominados por el combustible. Así lo explica el experto director de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo, Juan Picos Martín. Asimismo, la mera posibilidad de sufrir este tipo de incendios “obliga a desarrollar nuevos protocolos de actuación en extinción”, añade Picos. Ahí entrarían a trabajar de forma conjunta los expertos y Medio Rural. “Cada vez, la probabilidad de que aparezcan incendios de este tipo será más alta”, indica este experto. Las causas son dobles: coincide la mayor acumulación de biomasa por el abandono rural (combustible para las llamas) con una mayor sequía causa del cambio climático.

El gobierno autonómico ya trabaja en esta línea. Según reconoce el departamento de Medio Rural, “la Xunta contempla diferentes situaciones en relación con la incidencia y virulencia de los incendios forestales; entre ellas, la posibilidad de que los fuegos alcancen la consideración de ‘sexta generación’”. También, conforme a las recomendaciones de los expertos y a partir de las conclusiones de la comisión parlamentaria creada tras los incendios de octubre de 2017. “La ciencia aún debe trabajar en entender el comportamiento de los grandes incendios forestales y los factores que determinan que un incendio normal pueda desarrollar comportamientos extremos”, alerta el experto de la UVigo, Juan Picos.

De hecho y no muy lejos de aquí, el descomunal fuego en Pedrógao Grande, en el centro de Portugal que en 2017 se cobró la vida de 66 personas atrapadas en una carretera fue un ejemplo de ese fuego “de sexta generación”. En octubre de ese mismo año, tres días sumieron Galicia en una tormenta de fuego que acabó con la vida de cuatro personas y carbonizó 50.000 hectáreas. Si algo hay positivo en esa catástrofe es “lo que hemos aprendido”, reconoce Picos. “A lo mejor, algunos protocolos tienen que cambiar si se ve que aumentan los incendios de esta naturaleza. En Sierra Bermeja adoptaron precauciones en la extinción porque tenían en mente el caso de Portugal. La capacidad de crecimiento de la vegetación en el monte gallego es un factor de riesgo para llegar a sufrir estos incendios”, matiza.

Núcleos poblados

Además, la dispersión rural en Galicia aumenta las probabilidades de que núcleos poblados se ubiquen en entornos forestales. “Debemos de estar preparados; saber dónde tenemos que hacer la prevención para que esto no ocurra. No se trata de comprar más helicópteros, si no de entender cómo prevenir los nuevos fuegos”, aclara el experto. Asimismo, asegura: “Normalmente, para que se produzcan este tipo de fuegos se dan varias situaciones en el monte: mucha vegetación en condiciones de baja humedad y circunstancias atmosféricas que propicien la formación de columnas convectivas hasta capas muy altas de la atmósfera. Además, la capacidad de emitir focos secundarios y crear nuevos incendios simultáneos aumenta”, añade.

Todos los expertos coinciden en que los incendios forestales son cada vez más intensos y más rápidos, los medios de extinción se ven incapaces de luchar contra ellos, y en vez de intentar sofocarlos, solo pueden aspirar a que no se descontrolen en exceso. Picos añade que son los incendios más difíciles de predecir, porque la evolución de la columna de humo está integrada de partículas de fuego y puede ‘derrumbarse’ con efectos catastróficos.