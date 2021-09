El Imserso demora la asignación de plaza a 4.300 pensionistas en balnearios gallegos

El próximo día 1 de octubre tendría que empezar el Programa de Termalismo del Imserso con una duración de tres meses y destinado a casi 58.000 pensionistas en toda España. Pero a falta de diez días, los balnearios no tienen confirmación de que vaya a ser así y pese a que la recuperación de este programa se anunció a finales del pasado julio y las plazas están reservadas para este fin y, por tanto, no se pueden comercializar libremente, las empresas que gestionan las instalaciones termales aún no han firmado los contratos que permitirían acoger a los jubilados. Por esta razón, la Asociación Nacional de Balnearios ha remitido una queja al Imserso para demandar una explicación por el “retraso burocrático” y urgir su puesta en marcha ante el temor de ver seriamente afectada la viabilidad del sector en la temporada, junto con la primavera, más importante del año. En el caso de Galicia son 4.317 las plazas reservadas –en varios turnos– para otros tantos pensionistas entre octubre y diciembre. La tardanza del Gobierno central crea incertidumbre y preocupación por la posible pérdida de clientes y volumen de negocio.

La comunidad gallega participa en el Programa de Termalismo con dieciséis empresas que gestionan dieciocho instalaciones –el 75% de las existentes– y ponen todas su plazas a disposición del Ministerio de Derechos Sociales durante tres meses. “Está todo en el aire y la incertidumbre es muy alta. Se está pendiente de realizar contrataciones de personal, de reforzar las plantillas y a lo mejor hay empresas a las que no les compensa ni les resulta viable si el programa se acorta. Este retraso afecta a la viabilidad del sector”, sostienen desde la Asociación de Balnearios de Galicia.

Datos balnearios: ⚬ 58.000 Número de plazas para pensionistas reservadas por el Imserso ⚬ 4.317 Número de plazas destinadas al programa en Galicia ⚬ 16 Empresas que participan en el programa ⚬ 18 Instalaciones que gestionan estas empresas ⚬ 3 Meses de duración del programa, de octubre a diciembre ⚬ 27.000 Pensionistas que en 2018 usaron los balnearios gallegos con este programa ⚬ 25.000 Pensionistas que en 2019 usaron los balnearios gallegos con este programa ⚬ 7.000 Empleados del sector en España

Por la información que tiene la patronal del sector, el Imserso de momento solo ha formalizado contratos con “dos o tres” empresas en toda España y la intención es firmar otros diez cada semana, con lo que se llegaría a octubre con un porcentaje muy bajo de plazas adjudicadas. Porque aunque todas las habitaciones están comprometidas para satisfacer la oferta del Programa de Termalismo, para que resulte efectiva la adhesión se tiene que ratificar mediante contratos individuales con cada empresa. Y mientras tanto, esas plazas no se puede sacar el mercado.

“A pesar de la notificación oficial, los balnearios españoles a día de hoy desconocen la situación del trámite administrativo en la que se encuentra el programa en general y la del expediente de contratación de cada empresa en particular. Y todo ello cuando apenas quedan unos días para que comience el mes de octubre”, lamenta a la Asociación Nacional de Balnearios, que recuerda que hay 7.000 empleos en el aire.

Relación de balnearios que participan en Galicia: ⚬ Santiago de Compostela - Brión ⚬ Carballo (Baños Viejos) - Carballo ⚬ Termas Romanas - Lugo ⚬ Rio Pambre - 2 (H. Balneario) - Palas de Rei ⚬ Augas Santas - Pantón ⚬ Arnoia - Arnoia ⚬ Molgas - 2 (H. Ansuiña) - Baños de Molgas ⚬ Molgas - 1 (H. Balneario) - Baños de Molgas ⚬ Carballiño (H. Derby y H. Lorenzo) - O Carballiño ⚬ Laias - Laias-Cenlle ⚬ Lobios - Lobios ⚬ Acuña - 1 (H. Resort) - Caldas de Reis ⚬ Acuña - 2 (H. Balneario) - Caldas de Reis ⚬ Dávila - Caldas de Reis ⚬ Caldelas de Tui - Caldelas de Tui ⚬ Termas de Cuntis - Cuntis ⚬ Illa de A Toxa - Illa de A Toxa ⚬ Mondariz - Mondariz

Destaca la patronal que las plazas están reservadas para el Programa de Termalismo y no se pueden ofrecer a otros posibles clientes alternativos, además de que tampoco se ha preparado su comercialización y de que el anuncio del Imserso de recuperar estos planes ha disuadido de muchos jubilados a acudir por sus medios a los balnearios, puesto que están a la espera de que el Gobierno central les adjudique un destino.

Ante este escenario, la Asociación Nacional de Balnearios ha enviado una carta al director general del Imserso para que informe de cuándo activará el programa. Si en esta semana no recibe respuesta, la patronal interpretará que el Ministerio de Derechos Sociales no tiene intención de cumplir con el compromiso anunciado, por lo que advierte con emprender acciones legales y además dar vía libre a sus asociados para que puedan gestionar empresarialmente las plazas como consideren oportuno.