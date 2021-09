Gallegos sin red de apoyo: una realidad que afecta a miles

La soledad no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad. La economía, como explica la socióloga de la Universidade de Vigo Sara Torres, “detrae tiempo de la familia” –para quienes la tienen–, se rompe el cuidado tradicional y” se dejan necesidades sin cubrir.” Se suceden los casos de ciudadanos que llevan semanas o meses muertos en casa sin que nadie los eche en falta y la Xunta está preparando una “Estratexia contra a soidade non desexada”, preocupada sobre todo por los mayores sin apoyos. Los datos que maneja la Conselleria de Política Social elevan a 126.000 los gallegos de 65 o más años los que viven solos y a los que busca “arropar”, pero no son los únicos. Además, la cuestión es si tienen quién les eche una mano cuando la precisan y muchos no la tienen.