Galicia gana 40 millones adicionales en las primeras negociaciones de la PAC

Unos 25 corresponden a las ayudas para las nuevas tierras que se incorporarán a la Política Agrícola Común en un proceso de regularización | Otros 12 son para el sector lácteo

Pero en las primeras negociaciones, abiertas el pasado mes de julio, Galicia ha salido bien parada y obtendría algo más 37 millones de euros adicionales con respecto a ejercicios anteriores por los cambios introducidos en el nuevo diseño de la PAC, cuyo texto definitivo debería estar listo el 31 de diciembre para que el Gobierno de España lo eleve a Bruselas. Aunque de momento se trata de cálculos provisionales, estos nuevos fondos responden a compromisos adquiridos por el ministerio de los que resulta beneficiada la comunidad autónoma.

Los 37 millones proceden de dos conceptos. La mayor cuantía, unos 25 millones, responde a la voluntad –así comprometida– del departamento de Luis Planas de regularizar aquellas tierras agrarias existentes en Galicia que en su momento no se “declararon” en la PAC, pero que reúnen todos los requisitos para resultar beneficiadas de sus ayudas a partir de ahora. De esta forma, se dará cumplimiento a una reclamación histórica que permitirá que agricultores y ganaderos gallegos puedan cobrar aportaciones por terrenos que hasta ahora no percibían.

Esta regularización afectará a unas 165.000 hectáreas que supondrán un incremento del 30% de la superficie que actualmente está cobrado ayudas de la PAC en la comunidad gallega. Y en dinero, su repercusión será de unos 25 millones de euros adicionales al año, según asegura el responsable de Ganadería de Unións Agrarias, Javier Iglesias, que fue la cifra que la pasada semana aportó la Consellería de Medio Rural durante la reunión telemática del Grupo de Traballo de Galicia sobre a PAC, en la que participan representantes de distintas áreas la Xunta, de los sindicatos agrarios y de las universidades.

Otro aporte de fondos llegará por el incremento de las ayudas asociadas a las explotaciones lácteas. Para el conjunto de España hay 28 millones anuales más para el nuevo periodo de la PAC 2023-2027, de los que casi 12 se irán para Galicia, dado su peso en el sector.

El próximo periodo presupuestario de la PAC está dotado con unos 390.000 millones de euros, de los que unos 47.000 irán a parar a los agricultores y ganaderos en España, donde hay unos 695.000 beneficiarios antes de que se regularizan las nuevas superficies con derechos. Galicia recibe de media actualmente casi 180 millones de euros anuales.

Las negociaciones entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura están ahora centradas en los llamados ecoesquemas, que representan nada menos que el 23% de todas las ayudas al sector. Son criterios de nuevo cuño que no son de obligado cumplimiento, pero si los ganaderos y agricultores no aplican estas prácticas, no recibirán ningún porcentaje de los fondos que en el anterior periodo presupuestario sí recibían, aunque bajo el nombre “pago verde”. Estos ecoesquemas buscan una agricultura más sostenible de lucha contra el cambio climático, con una apuesta por el pastoreo extensivo, la rotación de cultivos, el mantenimiento de las cubiertas vegetales o la combinación de pastos con siegas sostenibles.

Para la Xunta, estos requisitos están orientados hacia la vertiente mediterránea y no tiene mucho sentido en la España verde, por lo que al igual que las comunidades del norte, pide unos criterios más adecuados a las zonas húmedas. Pero mientras no se cierren las negociaciones, la Consellería de Medio Rural no se atreve a calcular cuál será su impacto para Galicia, si perderá dinero con respecto a los pagos verdes del pasado o se mantendrá en las mismas cifras. Javier Iglesias, de Unións Agrarias, aunque igual de cauto que la Xunta, espera que al menos se mantenga el mismo nivel de ayudas.