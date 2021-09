Cuando se pergeñaba la candidatura de En Marea-Podemos-Anova para las generales de diciembre de 2015, Yolanda Díaz aseguraba en privado que estaba pensando en dejar de lado la primera línea política y centrarse en su carrera como abogada laboralista. Aquella cita marcó su salto a la arena estatal. Ahora, como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, no quiere confirmar que tomará el testigo de Pablo Iglesias como candidata del espacio de Unidas Podemos en 2023, pero va dejando caer los primeros mensajes sobre ese paso. “No hablo de ser candidata, que no toca, sino de levantar un proyecto de país para la próxima década y alternativo. Lo voy a hacer y voy a asomarme a la posibilidad de generar ilusión y esperanza”, avanzó el fin de semana en la Universidad Popular de Gijón, un encuentro organizado por la formación morada.

Iglesias la señaló como sucesora al frente del cartel electoral de su espacio político antes de marcharse a su casa y centrarse en lo que denomina “periodismo crítico” y la docencia. Del cesarismo de su etapa, Podemos quiere apostar ahora por una bicefalia con Díaz como candidata en las generales de 2023 e Ione Belarra al frente del aparato orgánico como presidenta del partido.

Hija de un sindicalista histórico de Ferrol, exlíder de Esquerda Unida y pieza referencial de la parte de UP en el Gobierno central, sus políticas al frente del Ministerio de Trabajo han atraído los focos sobre Díaz. Primero, por el escudo social que han supuesto los ERTE’s. Segundo, por las subidas del salario mínimo. Tercero, por su popularidad en las encuestas.

Ahora toca deshojar la margarita y Díaz, que ha aggiornado su discurso consciente de su posición institucional, comienza a deslizar pistas. No solo de su intención de dar un paso al frente y aceptar el encargo de Iglesias, sino de cómo quiere hacerlo. Paradójicamente, un triunfo derivado en fracaso constituye su modelo.

“Vengo de hacer cosas muy bonitas en Galicia. Hay una palabra que me gusta mucho que es “mistura”, mezcla. Cuando nos mezclamos, nos “misturamos”, podemos hacer cosas muy grandes, a pesar de que no tengamos que pensar igual. Siempre digo que la gente no nos quiere iguales. Entiende que pensemos de manera diferente. Es importante que nos tendamos la mano y que generemos un proyecto de país”, declaró a Radio Euskadi.

Se refería al ciclo político abierto en Galicia en 2012, que fue la antesala de la aparición de Podemos y de los movimientos impulsados por el 15-M en el escenario estatal. Aquel año en Galicia se rompió un tabú gracias al histórico Xosé Manuel Beiras, que dejó el BNG para caminar solo con sus irmandiños, luego convertidos en Anova, y los comunistas de Esquerda Unida liderados por Díaz. Firmaron un acuerdo entre nacionalistas y federalistas inédito hasta entonces que dio lugar a AGE. Debutaron con 9 escaños en las autonómicas.

En aquella candidatura trabajó un asesor amigo de Yolanda Díaz que asistió atónito al nacimiento de una nueva izquierda. Se llamaba Pablo Iglesias y la semilla de fundar Podemos nació entonces.

La alianza fue de todo menos fraternal y antes de acabar la legislatura Díaz “emigró” hacia el Congreso tras varias escisiones en AGE. A pesar de ello, ese espacio logró 14 actas en el Parlamento gallego bajo la marca En Marea, seis en el Congreso (que luego quedaron en 5) y las alcaldías de las mareas en A Coruña, Santiago y Ferrol. Hoy están desaparecidos del Parlamento gallego, perdieron las tres joyas de la corona urbanas y Díaz sigue en Madrid tras ser elegida por Pontevedra, pues de haberse mantenido como número 2 por A Coruña no hubiera resultado electa. Su relación con sus antiguos socios es tensa, porque Beiras y los suyos le reprochan haber hecho seguidismo de Podemos. Todo ese espacio estalló por los aires por sus rencillas.

Cuando la rama gallega de IU y Beiras estaban juntos, los últimos querían más nacionalismo, además de producirse peleas por puestos y sueldos. Cuando la alianza se amplió, los de Podemos querían independencia de actuación y ceñirse al liderazgo de Pablo Iglesias, mientras la vertiente nacionalista rechazaba ese “neocentralismo”. Tampoco se sentían cómodos los municipalistas. Esas discusiones se trasladaron a nivel estatal, donde había rupturistas que seguían queriendo asaltar los cielos y tumbar el régimen del 78 y posibilistas, como Errejón, que proponían ir paso a paso, cambiando cosas desde lo institucional. Esa pelea continúa en el seno de Podemos: activismo contra el precio de la luz frente al hecho de ser corresponsable de no tomar medidas. Conciliar esas dos almas sin perder votos , como le pasó a Iglesias tras rozar el sorpasso al PSOE, es el reto de Díaz.

En ese contexto, la ministra de trabajo avanza que iniciará un proceso de diálogo no vinculado a los partidos, sino a la sociedad civil con la intención de aglutinar el espacio a la izquierda del PSOE, más fragmentado que nunca. De hecho, Íñigo Errejón y Teresa Rodríguez podrían competir en las generales tras haber abandonado el proyecto común. Quiere “misturar” los partidos con la sociedad civil, asociaciones, ecologistas... Lo hecho en el pasado en las mareas gallegas y en En Marea, experimento que derivó en éxito, primero, y fracaso después.

La ministra afronta este reto con ventajas y desventajas. En este último capítulo, destaca la experiencia de las alianzas entre IU y el resto de “socios”, modelo que quiere explorar a tenor de su reciente encuentro con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pero, sobre todo, Díaz parte con un hándicap: carece de un ejército orgánico que la respalde.

La ministra de Trabajo abandonó su militancia en IU hace tiempo, pero tampoco se ha integrado en Podemos, si bien mantiene su carné del Partido Comunista de España. No existen precedentes exitosos de candidatos a la Presidencia del Gobierno sin un partido a su disposición, por lo que de haber problemas futuros sería Belarra la que dispondría del aparato y no ella.

“Aquí ya pasó antes”

En Galicia, donde en los pasillos de la política siempre se tira de retranca para recordar que “aquí todo ya pasó antes”, no solo existen los precedentes del auge y caída de la nueva política, sino también las pistas de que contar con una base orgánica sólida permite capear las tempestades. Así le pasó al BNG, que aguantó el auge de las mareas sufriendo hasta los 6 diputados, y se recuperó para batir su récord con 19. Otras experiencias a nivel estatal, como Ciudadanos, demostraron la fragilidad de quienes tienen pies de barro.

La brillantina sobre el aura de Díaz está vinculada en gran parte a su desempeño como ministra de Trabajo, desde donde ha logrado poner en valor no solo la subida del salario mínimo, sino las prórrogas de los ERTE’s y todo con acuerdo con sindicatos y patronal. Ese tono institucional, ajeno a las críticas incendiarias a Feijóo cuando compartía con Beiras el estrado de AGE, han llamado la atención del PSOE. Fuentes socialistas incluso creen que tanto ella como Errejón se integrarán en un futuro en su seno, aunque sea como ministros independientes, aunque esos argumentos también pueden interpretarse como un abrazo del oso a quien, según el CIS, es un enemigo electoral más complicado que el propio Iglesias por su capacidad para atraer a votantes de izquierda más moderados.

Díaz quiere una “mistura” de la izquierda al margen del PSOE, pero el precedente en Galicia augura los problemas de consolidación de ese modelo, el lastre de las tensiones internas y, sobre todo, el riesgo de carecer de un soporte en forma de partido sólido para asentarse como proyecto. Porque si todo depende del aura del papel en el Gobierno de coalición, una derrota o un cese podría engullir de nuevo los sueños de la nueva izquierda y de su nueva mesías.